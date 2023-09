Qué significa un debate presidencial para la campaña electoral y qué implicancia tiene en la intención de voto

En este repaso por la historia de los debates, analizamos qué implicación puede llegar a tener el que se hará el domingo 1 de octubre en Santiago del Estero.

Por Neri Casazola



Los debates presidenciales se instituyeron por ley en la Argentina a partir de 2016. En la elección anterior, de 2015, se había dado el primer debate de la historia, cuando se vieron frente a frente Daniel Scioli y Mauricio Macri, aunque ese había sido gestado por un grupo de Ongs. Este debate superó los 54 puntos de rating, un número histórico que lo posiciona entre los cinco rating más altos de los últimos 40 años de democracia.

En el 2019 -con la ley vigente- participaron todos los candidatos que superaron las PASO en un evento organizado por la justicia electoral. Los mismos transcurrieron el 13 y el 20 de octubre en la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires, respectivamente. El rating superó los 30 puntos y fue electo Alberto Fernández.

Tras la sanción de la Ley N° 27.337, los debates presidenciales son obligatorios en el país. De acuerdo a lo indicado en el Código Electoral Nacional, los candidatos que no participen de los debates recibirán una sanción. La misma consiste en no otorgarle espacios de publicidad para su campaña electoral tanto en televisión como en radio. Los debates se crearon con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas.

Aquí hacemos un paréntesis y resaltamos uno de los debates presidenciales que fue bisagra para la historia política mundial: las elecciones presidenciales de 1960 en Estados Unidos. Además de dirimir al nuevo jefe de Estado en el marco de un presente convulsionado también se produjo el primer debate televisado entre John Fitzgerald Kennedy y Richard Nixon.

El debate fue visto por 70 millones de personas, el equivalente al 40% de la población que en aquel momento residía en tierras norteamericanas. Si bien hubo cuatro intercambios de ideas diferentes y en jornadas divididas, el público suele recordar el primero por sus tintes históricos, ya que se trató del inicio de una tradición que continúa hasta hoy.

El factor del outsider



Volvemos a la actualidad y analizamos este presente y el debate que se hará en Santiago del Estero, en un contexto histórico y muy particular para la democracia. ¿Qué significa un debate presidencial y qué papel juega en la campaña? En primer lugar es tan importante por el nivel de audiencia y porque permiten a los partidos y plataformas políticas, la posibilidad de posicionarse y hablarle a otras audiencias. El electorado conoce más de los candidatos en un contexto de campañas fragmentadas. Este tipo de eventos, ayuda a las personas a saber y conocer más a los presidenciables. Además, proporciona a los partidos pequeños, como el Frente de Izquierda, hablarle a un público masivo.

¿Un debate puede ser definitorio? El factor Javier Milei, candidato de la Libertad Avanza, fue el gran ganador de las PASO, y las últimas encuestas lo posicionan por encima de Sergio Massa y de Patricia Bullrich. Aunque seguimos insertos en un clima de gran incertidumbre política, la conversación de la gente no está centrada en la campaña, en las propuestas y en los candidatos. Milei podría ser una excepción por el gran trabajo que su equipo de campaña realizó en redes sociales, ganando intención de voto y permitiendo instalar “un torbellino mediático de temas” que otros esquivan en cada aparición. ¿Lograrán los candidatos hacerlo tras el debate del domingo en el Fórum? Lo que no queda en duda es que será el evento con mayor audiencia en todo el ciclo electoral, el desempeño de los cincos presidenciables está por verse.

Hay un rasgo típico que no se puede dejar de mencionar y que lo vienen mencionando encuestadores, analistas y asesores políticos, en comparación con lo que ocurrió en otros debates y con las experiencias anglosajonas: la enorme cantidad de ataques y más ataques que suscitan en un debate. Esto es muy típico del argentino, somos pasionales. Pero se vislumbra pesimismo y negatividad.

Lo que puede pasar en Santiago es que hagan uso de esto: la mejor defensa es un buen ataque. "Te desacredito y mantengo mi orden y lugar". Lo cierto es que la espontaneidad, como ya supo pasar, coloca al candidato más cerca de la empatía colectiva. Aquel que lo logre, rompiendo esos moldes acartonados, tendrá un notable impacto en el electorado. La historia lo respalda.