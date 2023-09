Estefi Berardi reveló cómo está la causa contra Yanina Latorre por el escándalo de Fede Bal

La panelista habló de la mediación que se realizó por la causa que inició contra su excompañera.

Desde que Estefi Berardi se sumó a LAM tuvo muchos enfrentamientos con Yanina Latorre. Sin embargo, todo empeoró cuando salieron a la luz las infidelidades de Federico Bal a Sofía Aldrey, y Yanina afirmó que Estefi era una de las terceras en discordia.

A partir de esto, Estefi Berardi decidió llevar a la Justicia a Yanina y a Sofía. El miércoles por la mañana se realizó la audiencia de mediación entre las partes, para intentar llegar a un acuerdo. En Poco Correctos, Estefi decidió contar todos los detalles de lo que sucedió: "Lo que pasa es confidencial, no puedo contar, pero no hubo acuerdo, así que vamos a juicio oral".

Posteriormente, María Belén Ludueña reveló que habló con Yanina Latorre y compartió: "Muy tranquila, me dijo 'la verdad estoy muy tranquila, no tengo mucho para contarles', me dijo que esto duró 3 minutos aproximadamente, fue algo muy corto. Me dijo 'si querés saber algo más, hablá con mi abogada'".

Yanina Latorre y Estefi Berardi.

Entonces, contó que se comunicó con Elba Marcovecchio, la abogada de Yanina, que le dijo: "¿Por qué no le inicia acciones a Marcela Tauro? ¿Por qué a Yanina sí y a Tauro no?". A lo que el Pollo Álvarez explicó que "Tauro es quien lo mostró en Intrusos".

"No pienso que Marcela Tauro sea una mala persona... De hecho, cuando vi que se filtró esa información y nadie la vino a chequear, la llamé a Marcela y pude hablar lo más bien, es una persona con la que se puede hablar. Creo que se equivocó, ella no tuvo problema en pedirme disculpas públicas", compartió Estefi Berardi.

Luego aclaró: "Tuvo intenciones de hacerlo y no lo pudo hacer porque el canal no la dejó, porque en ese momento, técnicamente no sé qué pasaba, que no se podía hacer en ese momento... supongo que en algún momento lo va a hacer, cuando sea el momento. Pero Marcela, la verdad es que cuando hablé, se mostró súper abierta a charlar conmigo".

"Creo que todos nos podemos equivocar, yo me he equivocado en información errónea y no tengo problema en pedir disculpas. Es otro tipo de persona, que enseguida se acercó, hablé, se equivocó, punto. No me parece que sea para ir contra ella porque no veo maldad en Marcela", concluyó explicando Estefi.

Rápidamente, el Pollo Álvarez le consultó: "¿Si Yanina te pide perdón, te bajás?". Sin dudarlo, Estefi sentenció: "Ya es tarde para eso".