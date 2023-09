“Tenía mucho miedo de no salir”: la Mona Jiménez habló de su internación en terapia

El cantante cordobés se refirió en el ciclo que conduce Flor de la V a su estado de salud después de estar varios días internado en agosto en terapia intensiva.

La Mona Jiménez habló este jueves en Intrusos, América Tv, después de la preocupación que generó su estado de salud tras pasar varios días internado en terapia intensiva en el mes de agosto, noticia que preocupó a todos sus fans.

"No vamos a hacer GEBA el 8 el día de la virgen, vamos a hacer a cara de perro Vélez o River en marzo o abril", dijo el cantante de cuarteto sobre lo que se viene en 2024.

Y sobre cómo está de salud, explicó: "Estoy herido. Me están atendiendo y cuando llego a Córdoba me harán estudios, tuve dos operaciones en 15 días, me salvé dos veces".

"Se me rompió el vaso y me quedaron litros de sangre al costado, una telita me lo sostuvo una hora justo para que llegara a la clínica y me limpiaron, si explotaba eso no estoy acá", explicó sobre qué le pasó.

"Hice un festival de truco y a la mañana me levanté con dolor e inflamada la panza, había tomado lo normal, media botella de vino tinto", recordó el popular artista de 72 años.

Y cerró: "No me sentía bien y cuando me vieron los médicos fui directo a cirugía urgente. Me abrieron, me limpiaron y me sacaron el vaso. La verdad que tenía mucho miedo de no salir más de ahí".