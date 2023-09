Se quedó sin licencia el taxista que atropelló a un motociclista tras pelea con un colega

La había renovado hace tres días. Tiene 50 años y evalúan inhabilitarlo mientras el otro involucrado todavía es buscado por la Justicia. Además, lo imputaron por las lesiones que sufrió el motoquero.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió retirarle la licencia de conducir al único taxista identificado de la violenta pelea ocurrida en el barrio porteño de Palermo. Se trata del hombre, de 50 años, que dio un volantazo con la intención de pisar al colega con el que discutía y terminó atropellando a un motociclista que pasaba por la zona, quien debió ser atendido en el Hospital Rivadavia por politraumatismos.

Remarcaron que el automovilista ya no podrá realizar ningún trámite en relación con su registro hasta que su situación sea evaluada. Asimismo, advirtieron que podría quedar inhabilitado para volver a manejar.

El carnet fue retenido luego de que el episodio -que ocurrió el pasado 16 de septiembre- se diera a conocer este miércoles. Un dato llamativo es que este había sido renovado el último lunes, solo nueve días después del hecho consumado por el taxista, quien quedó imputado en una causa penal por lesiones.

La actualización del documento la obtuvo sin mayores complicaciones. Según explicaron a este medio, la misma pudo ser concretada porque al momento de realizar el trámite aún no habían sido cargados sus antecedentes.

“Presentó el certificado de antecedentes penales sin novedades. Nosotros verificamos tanto ese como el certificado Nacional de Antecedentes de tránsito y ambos eran correctos. La demora en su carga se debe al proceso que conlleva la investigación judicial. De todos modos, anoticiados del suceso, actuamos de oficio” señalaron al respecto.

En cuanto al otro taxista involucrado en la violenta pelea -la cual se desencadenó porque uno acusó al otro de querer robarle un pasajero-, aún no fue identificado y sigue siendo buscado por la Justicia.

El caso

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Thames y Gorriti, frente al restaurante Il Matterello. Fue allí donde dos conductores fueron filmados mientras peleaban a gritos en medio de la vía pública.

Según reconstruyeron fuentes oficiales, el incidente sucedió alrededor de las 5.50. Aparentemente, uno de los taxistas estaba enojado porque el otro se había adelantado en el tránsito para quedarse con un cliente que estaba esperando al transporte público.

Este accionar desató que el hombre lo increpara, dando inicio a un intenso intercambio verbal que escaló en violencia rápidamente. A los pocos minutos, ambos ya se habían ido a los golpes.

Personas presentes en la zona intentaron actuar de intermediarios y frenar la agresión, pero la pelea terminó recién cuando uno de los dos cedió y volvió a subirse a su vehículo con intención de irse.

Sin embargo, cuando aceleró, el chofer que aún se encontraba parado en la calle intentó pegarle al vidrio del taxista. En consecuencia, el conductor realizó una maniobra que implicó un giro peligroso, el cual hizo que el auto terminaraimpactando contra un motociclista que pasaba por el lugar y que nada tenía que ver con el hecho.

El hecho fue alertado a la Policía, que se movilizó al lugar. No obstante, cuando llegaron los agentes a la zona, se encontraron con solo uno de los conductores y el motoquero, que estaba lastimado y tirado sobre la bicisenda, donde había sido atropellado.

En consecuencia se solicitó presencia del SAME y se trasladó al damnificado al Hospital Rivadavia, donde fue atendido y diagnosticado con politraumatismos, sin riesgo de vida.

“No me acuerdo mucho, solo sé que volé. Salí volando contra la vereda, me di contra el poste de luz y quedé tirado en el piso. Empecé a tomar un poco más de noción cuando me quería parar y la gente me decía que no lo hiciera”, relató Miguel en diálogo con Infobae acerca de lo ocurrido.

La víctima sufrió una fractura de clavícula y otros politraumatismos y aseguró que ninguno de los taxistas se comunicó con él luego de la violenta secuencia.