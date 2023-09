Camila Lattanzio redobló la apuesta contra Juliana Díaz y mostró los chats

Las exparticipantes de Gran Hermano se tiraron en cara las conversaciones que tuvieron a raíz de la crisis de Maxi Giudici.

"Lo único que voy a decir es que por suerte tengo captura de todo", escribió en mayúsculas este jueves Camila Lattanzio en Twitter. Así arrancó la tarde de la ex participante de "Gran Hermano", y todo por las declaraciones sobre Maxi Giudici y la respuesta de Juliana Díaz. Pasadas las 18 de este jueves Lattanzione decidió compartir en X (ex Twitter) una captura del chat de Whatsapp que mantuvo con Díaz, apodada "Tini", a propósito de los supuestos intentos de Maxi Giudici de conquistar a una de ellas. "La única que voy a mostrar", aseguró Lattanzio al compartir la captura en la que le mandó un audio a Díaz y ella le contestó: "Amiga, jamás diría lo que pasó. A mí me hunde y a él, más". En su conversación Díaz también le mostró a Lattanzio una captura de otro chat en el que estaba poniendo a alguien al tanto de la situación de Maxi Giudici, quien estuvo unas horas internado la semana pasada a raíz de una crisis de salud. "¿Lo del mensaje con Lattanzio es cierto?", le preguntaron a Díaz, a lo que ella contestó que "Cami" no tiene algo que ver en esta secuencia. Sin embargo, por como se desarrolló la tarde parecería que Juliana Díaz y Camila Lattanzio jamás volverán a tratarse de "Tini" y "Cami". "Te falto esta parte reina, donde digo que vos no tenías nada que ver. Te hundís sola", le contestó Díaz a Lattanzio en Twitter. "Y mostralas, rancia, ¿mirá si te voy a decir que no digas nada para no agravar la situación y después me voy a auto hundir contándoles yo a los medios? Dejá de querer ensuciarme vos a mí. Además, sinceramente, me da hasta vergüenza", explotó Díaz.