Fede Bal se cansó y cruzó a Yanina Latorre: “Conmigo no”

El actor reaccionó al fuerte comentario que había realizado la mediática sobre su familia. Qué le respondió la panelista.

Luego de que Carmen Barbieri explotara de furia contra Yanina Latorre, en medio de su polémica guerra mediática y judicial contra Estefanía Berardi por la viralización de los chats entre la panelista y Fede Bal, el joven actor se prendió en la disputa y arremetió contra la mediática panelista de LAM (América).

Primero Fede bromeó en X, ex Twitter, sobre el enojo y la reacción que había tenido su madre en Mañanísima (Ciudad Magazine), quien tildó de "estúpida y tarada" a Yanina.

“¿Esto siempre es así? ¿O solo cuando vuelvo al país?”, comentó Bal, entre risas. Sin embargo, a la mujer de Diego Latorre no le cayó en gracia su comentario y disparó munición pesada contra el conductor de Resto del mundo (El Trece).

Allí, Fede recogió el guante y, pese a que quiso tomarse con gracia en un primer momento el fuerte cruce entre su madre y la panelista, finalmente se enojó y le contestó con todo a Latorre.

"Conmigo no Yani, tranquila que me banco hace años tu hostigamiento y tus mentiras sin hacerte juicios, ni enojándome, entendiendo tu trabajo, tu lugar. Te repito, conmigo no", le dijo Bal a la mediática.

Claro, la panelista no se iba a quedar callada y fiel a su estilo se prendió en el ida y vuelta.