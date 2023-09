Los All Blacks van por más al medirse con Italia en el Mundial de rugby

El seleccionado de Nueva Zelanda se enfrenta a la Azzurra por el Grupo A de la Copa del Mundo.

Los All Blacks, el seleccionado de Nueva Zelanda, se enfrentan ante Italia por la cuarta jornada del grupo A del Mundial de Rugby 2023 con la misión de bajar a su par europeo mediante una nueva victoria en la Copa del Mundo que los acomode en los puestos de arriba.

El encuentro se disputará a partir de las 16 en el estadio Parc Olympique Lyonnais con transmisión de Star+.

Los All Blacks vienen de aplastar por 71-3 a Namibia en su última presentación, encontrándose así en la tercera plaza del Grupo A con 5 puntos conseguidos tras haber caído en su estreno ante el anfitrión, Francia, siendo su primera derrota en una fase de grupos en toda la historia de las citas mundialistas.

Por su parte, Italia ostenta la segunda plaza de la zona con 10 unidades registradas, ya que se impuso ante Namibia en su debut mundialista por 62-8, mientras que en su segundo duelo ante Los Teros de Uruguay también venció, pero esta vez por 38-17 en un encuentro muy reñido.

La formación de All Blacks será 1. Ofa Tu'ungafasi, 2. Codie Taylor, 3. Nepo Laulala, 4. Brodie Retallick, 5. Scott Barrett, 6. Shannon Frizzel, 7. Dalton Papali'i, 8. Ardie Savea (C), 9. Aaron Smith, 10. Richie Mo'unga, 11. Mark Telea, 12. Jordie Barrett, 13. Rieko Ioane, 14. Will Jordan, 15. Beauden Barrett.

Mientras que la alineación de Italia será 1. Danilo Fischetti, 2. Giacomo Nicotera, 3. Marco Riccioni, 4. Dino Lamb, 5. Federico Ruzza, 6. Sebastian Negri, 7. Michele Lamaro (C), 8. Lorenzo Cannone, 9. Stephen Varney, 10. Paolo Garbisi, 11. Montanna Ioane, 12- Luca Morisi, 13. Juan Ignacio Brex, 14. Ange Capuozzo, 15. Tommaso Allan.