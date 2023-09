Entre cánticos y chicanas, los candidatos de La Libertad Avanza y del Frente de Izquierda compartieron vuelo rumbo a Santiago del Estero

El episodio tuvo lugar en horas del mediodía en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y se volvió viral en las redes sociales.

Horas antes de enfrentarse cara a cara en el primer debate presidencial previo a las elecciones de octubre, que se llevará a cabo este domingo en Santiago del Estero desde las 21, los líderes de los partidos La Libertad Avanza y la Izquierda compartieron un vuelo hacia la provincia este sábado, caldeando el ambiente con cánticos y burlas.

En el episodio, que tuvo lugar al mediodía en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, participaron los principales candidatos de ambos partidos: Javier Milei, Victoria Villarruel, Myriam Bregman y Nicolás del Caño. Viajaron junto a sus equipos, asesores y seguidores en un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a la Madre de Ciudades, programado para aterrizar a las 14:45.

Los dos grupos se encontraron en la zona de preembarque del aeropuerto, donde comenzaron las primeras provocaciones mutuas, registradas en varios vídeos por los presentes. Se desataron cánticos en tono de rivalidad, recordando los cánticos de estadio.

Mientras un grupo coreaba "¡Votá a Milei, Votá a Milei!", el otro respondía con frases como "Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar". Estos cánticos continuaron tanto en la fila para abordar el avión como una vez a bordo, mientras se acomodaban en sus asientos.

Los encuentros se desarrollaron en un ambiente pacífico, lejos de cualquier confrontación violenta entre los líderes de ambos grupos, a pesar de sus ideas radicalmente opuestas. En las imágenes captadas, se puede ver a del Caño y Bregman animando los cánticos entre risas, mientras Milei y Villarruel también sonríen ante la situación. Además de ellos, entre los pasajeros se encontraba Karina Milei, la hermana del candidato libertario.

Claudia Piñeiro, escritora, y Ricardo Gil Lavedra, exintegrante del tribunal que juzgó a las Juntas, también estaban presentes.

La candidata presidencial del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, expresó antes de abordar el avión que se sentía "muy tranquila y confiada" de cara al primer debate, que se celebraría 22 días antes de las elecciones generales. "Estamos bien. Me siento muy tranquila y confiada porque tenemos una visión clara del país que queremos y no somos personajes ficticios", dijo la candidata en una conversación con Télam. Por su parte, Milei optó por no hacer declaraciones a la prensa.

Los candidatos llegarán a la provincia en diferentes horarios durante el sábado y tendrán horarios asignados para visitar el FÓRUM Centro de Convenciones, donde se llevará a cabo el evento principal del fin de semana. Esta visita les permitirá familiarizarse con el lugar y realizar pruebas de cámara y micrófono, después de la primera prueba técnica realizada el viernes por la Cámara Nacional Electoral.

Este sábado se llevará a cabo el ensayo general del debate, en el que participarán funcionarios de la Comisión Nacional Electoral (CNE), los cuatro periodistas que actuarán como moderadores y el equipo de producción audiovisual a cargo de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT).

El segundo debate está programado para el domingo 8 de octubre y se llevará a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En caso de un balotaje, el tercer debate tendrá lugar el 12 de noviembre, nuevamente en la Facultad de Derecho de la UBA.

Es importante destacar que estas instancias son de carácter obligatorio y contarán con la presencia de los cinco candidatos presidenciales que lograron superar el umbral del 1,5% de votos requerido en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para habilitar su participación en las elecciones generales.