Las filosas indirectas de Barby Silenzi para El Polaco: ¿Crisis y separación en puerta?

La bailarina compartió varias frases filosas en su cuenta de Instagram que dan a entender que el amor se terminó.

Hace ya varios años que Barby Silenzi está en pareja con El Polaco. Fruto de su amor, nació su hija Abril. La pareja tuvo infinitas idas y vueltas debido a los celos, y hace poco se habló de una infidelidad, cosa que la bailarina tuvo que salir a aclarar.

Silenzi había subido a sus Stories una frase que dio de qué hablar: "Una vez un psicólogo dijo: Cuando te enamoras de alguien no te interesa nadie más, y si te interesa alguien más significa que no estás enamorado". Esto generó muchos rumores de infidelidad por parte del cantante, a quien se lo relacionó a lo largo de los años con varias mujeres del espectáculo.

"No hay crisis, con el Pola estamos súper bien. Subí eso porque me gustó y puede servirle a mucha gente", afirmó Barby hace un mes, cuando le preguntaron por este posteo. Pero ahora, volvió a meter la pata.

Te recomendamos: La inesperada revelación de Barby Silenzi: "Mi hija mayor quiso ponerse el apellido de El Polaco"

Mientras que El Polaco se encuentra con su hija mayor, Sol, de viaje, la bailarina aprovechó y le tiró tremendos palitos en sus stories de Instagram, dando a entender que está todo mal en la pareja.

Barby compartió una frase polémica: "Si con un hombre pasás la misma necesidad que estando sola, pues quédate sola".

Como si esto no alcanzara, la bailarina arrojó otra fuerte frase contra ¿su ex?: "Asegúrate de tener una relación con alguien que tenga planes para los dos. No para él solo". ¡Durísima!