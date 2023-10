Jennifer Garner preparó un plato típico de Argentina y las redes estallaron

La protagonista de 13 Going On 30, Jennifer Garner, realizó un plato típico de Argentina y los fans se sorprendieron.

Jennifer Garner formó parte de producciones como 13 Going On 30, Mr. Magoo, Juno y Elektra. La actriz fue muy conocida en la década del 2000, y en la actualidad trabaja en la serie Party Down. En las últimas horas, se viralizó un video en el cual muestra sus dotes culinarios y preparó un plato típico de Argentina.

En un show que ella denominó #PretendCookingShow, la actriz colocó en el vídeo de Youtube: Mini empanadas de ternera y queso. “¡Vamos a hacer empanadas! A mis hijos les encanta, y tengo que hacerlas para esta noche”, comienza en el vídeo.

“Este es mi mejor amigo, el accesorio de paleta, y mi pariente más cercano, el gancho para masa”, comentó al comenzar con la preparación de la masa. “No importa cuánto espacio en la mesada tenga, siempre estoy trabajando encima de las cosas”, señaló entre risas.

“También voy a hacer una opción de pollo desmenuzado, y estuve guardando este consejo para vos: podés desmenuzar pollo en una procesadora”, aseguró. Una vez que el relleno estaba listo, y después de enfriarlo en la heladera, la artista comenzó con el armado de las empanadas. “Rellenalas, sellalas y dale forma a las empanadas usando aproximadamente una cucharada de relleno frío en cada una. Pisar los bordes con un tenedor y cepillar la parte superior con huevo batido”, dijo.

Luego de sacarlas del horno, Jennifer Garner mostró orgullosa las empanadas que realizó. “Miren a mis preciosas amigas”, cerró.