Juan Schiaretti: “En Córdoba gobernamos respetando las instituciones, desechando la grieta y reducimos el costo de la política”

En el Debate Presidencial, el candidato a presidente habló sobre sus propuestas en comparativa con su gestòn en la ciudad de Córdoba.

Este domingo comenzó el histórico Debate Presidencial 2023 en Santiago del Estero,el cual tiene como sede el Centro de Convenciones Fórum.

Juan Schiaretti realizó su exposición, tras la realizada por Bullrich. No recibió solicitudes de derecho a réplica.

Schiaretti, al tomar la palabra: “Los dos últimos gobierno destruyeron la economía nacional. La verdad es de que la causa de su destrucción es que siempre gastaron más de lo que les ingresa. El hilo conductor de toda la inflación en la Argentina fue siempre el déficit fiscal y lo digo yo que en Córdoba no tenemos déficit fiscal. Y para acabar con el déficit fiscal no hace falta hacer un ajuste salvaje como mencioné hace unos minutos, sino es necesario tomar las medidas adecuadas porque hay más de 10 puntos del Producto Burto, entre la superposición de funciones, entre nación, provincia y municipio, entre el déficit fiscal de las empresas públicas, entre los subsidios a la economía y entre la evasión impositiva que tenemos una media de evasión más grande que en Latinoamérica. Lo demás es tener un banco central que custodie el valor de la moneda y que no financie al gobierno. Hay que darle independencia y hay que elegir el presidente del banco central de la oposición. Claro que hay que ir a un tipo de cambio libre y único, pero hay que evitar la hiperinflación sino vamos a tener una mega devaluación que va a hacer sufrir mucho más al pueblo argentino. Por eso, en la transición hay que tener dos tipos de cambio: un tipo de cambio comercial competitivo y un tipo de cambio libre. Si tenemos cero de déficit fiscal, si tenemos independencia del Banco Central que no financie al Tesoro, seguramente vamos a generar confianza y seguramente van a converger el tipo de cambio comercial con el tipo de cambio libre, porque va a bajar el tipo de cambio libre. Hoy no son los 800 pesos ni son los 350 artificialmente que pone Massa. Esto es lo que vamos a hacer, porque Argentina para ser un país normal precisa tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

Los candidatos fueron presentándose uno por uno. A su turno, Juan Schiaretti dijo: “Yo soy el único candidato que nació, vive y trabaja en el interior de la patria, los demás candidatos son expresión de la república del hambre que viene siendo beneficiada por los últimos gobiernos nacionales, sin que sea responsabilidad de los habitantes, sino de la rosca política”, señaló el candidato cordobés.

El primer tema del debate presidencial: Economía

Juan Schiaretti: "Lo que precisamos para acabar con la inflación es tener equilibrio fiscal y un Banco Central independiente".

Schiaretti tiene su derecho a réplica y apunta contra Massa. "Tenemos que alcanzar el equilibrio fiscal. Para bajarlo, no hace falta hacer un ajuste salvaje".

Juan Schiaretti: "Massa no puede hacerse el desentendido del gobierno, por más que lance medidas no va a poder compensar ni por asomo cómo en estos meses aumentaron tanto los alimentos".

Schiaretti arranca con el derecho a réplica: "Los tres últimos Gobiernos subieron la pobreza. Massa ya la llevó a más del 40%. Basta de que en el AMBA el boleto valga menos que en otras provincias".

Llega la réplica de Juan Schiaretti: "Los dos últimos Gobiernos destruyeron la economía nacional. El hilo conductor siempre fue el déficit fiscal. Para acabar, no es necesario hacer un ajuste, es necesario tomar las medidas necesarias. Quiero un tipo de cambio libre y único, pero hay que evitar la hiperinflación".

Arrancó el segundo bloque sobre educación

Juan Schiaretti, sobre educación: "La educación hace libres a las personas y promueve la movilidad social. En Córdoba tenemos jardines de 3 y 4 años obligatorios. Hay un tipo de escuela donde los jóvenes se reciben en especialidades donde tienen 8 horas de clase por día. Los chicos están motivados, en las escuelas técnicas tenemos acuerdos para que los chicos hagan pasantías. Nadie pasa por decreto, el que no sabe repite el año. Apuntalamos con el boleto educativo gratuido o con internet gratuita al estudio".