Debate Presidencial 2023: Massa y Bullrich criticaron el plan de dolarización de Javier Milei

Durante el primer debate presidencial los candidatos de UP y JxC apuntaron contra el líder libertario.

El primer debate presidencial llegó con cruces por el debut del derecho a réplica. Los candidatos no tardaron en pedir la nueva herramienta y tanto Sergio Massa de Unión por la Patria y Patricia Bullrich cargaron contra el líder de La Libertad Avanza Javier Milei por la dolarización. "Quiero contarle a la gente qué significa lo que plantea Milei: la vuelta de las AFJP, la privatización de YPF; que de alguna manera cada hijo de argentinos pague la universidad y la secundaria. Plantea un modelo de dolarización que solo tres países tienen en el mundo: Zimbawe, El Salvador y Ecuador", lanzó el ministro de Economía y candidato. "Creo que la argentina tiene que elegir un camino distinto, que tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 pases que caminan a la modernidad económica. Obviamente con equilibrio fiscal, con acumulación de reservas, pero no rifando nuestra moneda", completó. En esa línea insistió: "Zimbawe, Ecuador y El Salvador: eso es lo que propone Milei. Zimbawe, Ecuador y El Salvador". Por su parte, Patricia Bullrich lanzó: "De todos los países del mundo, hay muy pocos que no tienen Banco Central. Si yo les digo cómo se llaman no saben donde quedan: Kiribati, Tuvalu y Micronesia, todos paraísos fiscales". "Eso significa que vamos a tener en Argentina un paraíso fiscal. Por otro lado, le digo a todos los jóvenes que están mirando la televisión: te prometieron la dolarización, pero vos sabés que sin dólares no se puede dolarizar. Eso está absolutamente claro. Por eso lo importante no es lo que decís que vas a hacer, sino lo que realmente estás en condiciones de hacer: un plan serio, concreto y eficiente", completó.