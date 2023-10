Las frases más destacadas de los cinco candidatos en el Debate Presidencial 2023

El primer debate presidencial estuvo regido por fuertes cruces y chicanas entre los candidatos presidenciales.

Los cinco candidatos presidenciales protagonizaron este domingo en Santiago del Estero el primer debate de cara a las elecciones del 22 de octubre. Te recomendamos: Debate Presidencial 2023: cómo fueron los cierres de cada candidato El ese marco, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Juan Schiaretti cruzaron fuertes frases y chicanas en cada uno de los tres bloques en los que estuvo conformado el debate: Economía, Educación y Derechos Humanos y Convivencia Democrática. Te recomendamos: El Forum fue sede del primer Debate Presidencial 2023 y dejó fuertes cruces entre los candidatos Las mejores frases del primer debate de los cinco candidatos: Sergio Massa "Ahora viene una nueva etapa: mi Gobierno, no este Gobierno"

"Tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente y por eso pido disculpas"

"Zimbawe, Ecuador y El Salvador: eso es lo que propone Milei"

Massa a Milei: "Quiero que le pidas perdón al Papa" Javier Milei "Si me dan 35 años podríamos ser como EEUU"

"No fueron 30 mil los desaparecidos, son 8.753".

Milei a Bullrich: "Barrionuevo es casta y vos sos más casta"

Milei a Massa: "Por qué no nos cuenta cómo va a evitar la hiperinflación en lugar de un cuentito de hadas" Patricia Bullrich "Yo no usé la violencia, yo participé de una organización juvenil. Siempre lo dije”

"Lo mismo les pasó a grandes líderes de la humanidad, como Mandela o Mujica"

Bullrich a Milei: "Usted no me va a decir lo que tengo que decir" Myriam Bregman Bregman sobre Milei: "No es un león, es un gatito mimoso del poder económico"

"Ahora aparece Milei, mostrando sus ideas como novedosas, pero ya las conocemos, las aplicó Domingo Cavallo, otro gran empleado del FMI y fueron un desastre".

"A la derecha se la enfrenta siempre, porque sino crece"

"Milei viene con la idea del voucher, vayan a Chile y vean como resultó" Juan Schiaretti "Tengo tiros en mi cuerpo de un atentado que sufrí por parte de bandas parapoliciales. Me tuve que ir del país porque me buscaba la dictadura genocida para matarme"

"Soy el único candidato que nació, vive y trabaja en el interior de la patria. Los otros candidatos son expresión de la República del AMBA"

"Los dos últimos gobiernos destruyeron la economía nacional. Y la verdad que la causa de la destrucción es que siempre gastaron más de lo que les ingresa"