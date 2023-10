El impactante revelación de Oriana Sabatini sobre sus trastornos alimenticios

La hija de Catherine Fulop reflexionó sobre su salud mental y se sinceró sobre uno de los momentos más oscuros de su vida. “Todo el mundo te dice que estás perfecta”, dijo.

Oriana Sabatini tiende a convertirse en noticia debido a su versatilidad para la moda y las tendencias. Ahora, la artista trascendió luego de abrir su corazón al hablar sobre el mal momento que vivió debido a su salud mental que le jugó una mala pasado y desencadenó en un trastorno alimenticio.

En este sentido, la cantante analizó en diálogo con el programa “Sería Increíble”: “A diferencia del alcohol, la marihuana u otras drogas, que por ahí si tenés problemas tratás de evitarlas o no salir o juntarte con determinada gente, el problema con la comida es que tenés que convivir con eso, porque para vivir necesitas comer”.

“Es agotador”, confesó Sabatini para luego compartir: “Me volví vegetariana hace dos años, hice todas las cosas mal, me afectó a la salud”. “Toda mi vida tuve una mala relación con la comida”, reconoció. Además, Oriana reveló que tuvo “trastornos de atracón” y brindó detalles al respecto: “Había episodios donde mi personaje tenía atracones y yo aprovechaba el atracón del personaje para tener un atracón yo” haciendo referencia a la tira de Aliados donde solía trabajar. “Es una sensación de llevarte a un límite y es humillante en muchos aspectos”, reflexionó.

Oriana Sabatini

Acto seguido, la hija de Catherine Fulop hizo hincapié en el deterioro emocional que le generó sufrir este trastorno de salud mental: “Las peores cosas que te podés decir a vos misma, te las decís en ese momento. Es como que sos el peor fracaso del planeta. Estás comiendo para lastimarte. Cuando te restringís, no hay nunca un punto medio”.

Finalmente, Oriana aseguró que “para llegar a ese lugar tiene que pasar mucho tiempo y mucha terapia” sin embargo destacó que para ella la comida todavía no es un hecho tan placentero”. “Mi trastorno alimenticio está muy relacionado con mi trabajo. En los últimos años, por mi relación y porque me di cuenta de un montón de cosas, me costó amigarme y volver a querer mi trabajo”, dijo con total honestidad.

“Todo el mundo te dice que estas perfecta y parece que estás sana, pero no siempre tiene que verse de tal o cual manera el hecho de tener un trastorno alimenticio”, cerró.