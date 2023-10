Cuál fue el accidente que vivió Brenda Gandini la primera vez que besó a un hombre

La actriz reveló el inesperado problema que sufrió.

Hace un tiempo Brenda Gandini estuvo como invitada en el programa "Noche al Dente", el programa de América conducido por Fer Dente, y allí protagonizó una entretenida charla que abarcó diversos aspectos de su vida. Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando reveló una curiosa anécdota sobre su primer beso en una telenovela.

En un ambiente relajado y distendido, Brenda Gandini recordó su participación en la exitosa telenovela "Floricienta", donde compartió escena con Benjamín Rojas en una romántica escena de beso. La actriz confesó entre risas: "Deberían enseñar a besar. Bah, ahora, en las series tienen coach de intimidad. Con Benja quisimos darnos un gran beso en el cuarto. Él no se dio cuenta y yo me animé a contarles después, con los años. Yo abrí la boca, él también tiene unas paletas como yo, y se me partió acá (el diente) un poquito".

A pesar de la inusual situación, Brenda Gandini destacó que, a pesar de que el beso no salió como lo planeado, ambos actores tenían una excelente relación en el set de grabación y se divirtieron mucho durante ese proyecto.

Brenda Gandini

La actriz también compartió otros aspectos de su vida, incluyendo su relación con Gonzalo Heredia y cómo fue la propuesta de casamiento que este último le hizo. Aunque tenían planes de contraer matrimonio desde hacía tiempo, diversas circunstancias llevaron a posponer la ceremonia.

Brenda reveló: "Yo lo llevé a un par de casamientos, que alquilé, hice todo para que me proponga casamiento y le gustó la ceremonia, el amor. Me dijo ‘qué lindo festejar el amor’".

Sin embargo, la historia de amor tuvo su propia cuota de humor y complicaciones, ya que, durante unas vacaciones, Gonzalo Heredia decidió pedirle matrimonio en un lugar inesperado, después de un incidente con el clima.

La actriz relató con una sonrisa: "El día que me iba a proponer, llueve y lo veo tenso. ‘No, es que íbamos a ir a la playa y mirá cómo está el día’, dijo. Yo dije ‘acá hay algo raro’".