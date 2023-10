Patricia Bullrich: “Fui la única candidata de la oposición que habló de Insaurralde”

La candidata a presidente por Juntos por el Cambio brindó una conferencia de prensa esta mañana tras el debate presidencial de anoche que tuvo lugar en el Fórum. "La gente nunca estuvo tan angustiada como ahora", dijo, y fustigó contra la gestión de Massa al frente del ministerio de Economía.

Durante la mañana de este lunes, la candidata a presidente por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich brindó una conferencia de prensa en la que vertió algunas consideraciones en torno a lo que dejó el primer debate presidencial que tuvo lugar anoche en el Fórum.

Bullrich atacó a Massa con dureza poniendo de relieve la paradoja de "querer ser presidente cuando como ministro destruiste la economía, duplicaste el dólar y la inflación. La gente nunca estuvo tan angustiada como ahora".

Además, se refirió al escándalo de Martín Insaurralde, cuyas fotos en un lujoso yate en Marbella junto a la modelo Sofía Clérici convulsionaron la opinión pública. "Massa presentó una ley penal contra aquellos que no blanqueaban sus dólares, dijo que los iba a llevar presos. Bueno, yo le dije que el primero que debería ir a la cárcel es Insaurralde. Es una decisión taxativa de lo que corresponde hacer por la ostentación y la barbaridad de lo que hizo".

La funcionaria destacó además que durante el debate fue "la única que habló de Insaurralde" junto a Bergman. "Milei, nulo. Evaluemos, la única candidata competitiva que habló del tema fue Bullrich".

"Mostramos que somos la fuerza con posibilidad de cambio. La continuidad es Massa, y Milei está comenzando a pensar que hay actores del sistema que le pueden dar la pata que no tiene, por ejemplo Barrionuevo, de quien dijo ha cambiado y que va a cambiar el sistema laboral. Está claro que el cambio necesita espalda y nosotros tenemos mayoría parlamentaria, gobernadores, dirigentes y liderazgo. Hoy me acompaña Natalia Neme que es nuestra candidata a diputada nacional, tenemos gente en todos lados que es garantía de honestidad y de los principios de Juntos por el Cambio. No somos un rejunte de último momento. Hay una diferencia muy grande entre lo que está sucediendo en el espacio de Milei y el cinismo de Massa", agregó.