Octubre en pantalla grande: Martin Scorsese, Toy Story y El Exorcista lideran los esperados estrenos en salas

El justiciero 3 y Five nights at Freddy’s llegan a los cines este mes.

En el mes de octubre, reconocido por el anticipado Halloween y sus lanzamientos de terror, llegan a las salas de cine películas aptas para todos los gustos. Para los aficionados al género del terror, están en cartelera El Exorcista: Creyentes (The Exorcist: Believer) y Five Nights at Freddy’s, mientras que también se presentan opciones para aquellos que prefieren historias más amigables, como Toy Story. En este repaso, te contamos algunos de los estrenos destacados del mes.

El exorcista: Creyentes - The Exorcist: Believer (Dir. David Gordon Green - Estreno 5 de octubre)

Después de cautivar a los amantes del terror con la exitosa trilogía de Halloween, la productora Blumhouse y Universal han emprendido el reinicio de otra icónica película del género: El Exorcista de William Friedkin.

En este reinicio, Leslie Odom Jr. encarna al padre desesperado de una niña poseída por un demonio, en su angustiosa búsqueda de salvación, recurre a la ayuda de Chris MacNeil, la única testigo de una posesión similar en el pasado, en un intento desesperado por liberar a su hija de esta aterradora maldición. La película tendrá a David Gordon Green como director.

Debido al impacto del lanzamiento de la película de Taylor Swift, El Exorcista: Creyentes (The Exorcist: Believer), la fecha de estreno se ha adelantado al jueves 5 de octubre, prometiendo horror en las pantallas del cine.

Toy Story (Dir. John Lasseter – Re-estreno 12 de Octubre)

En el marco del centenario de celebración de Disney, la compañía decide relanzar algunos de sus grandes éxitos cinematográficos. En esta ocasión, le toca el turno a la icónica Toy Story de Pixar, una verdadera joya del cine que ha trascendido generaciones y se ha convertido en una exitosa franquicia compuesta por cuatro películas.

Toy Story, el primer largometraje completamente animado por computadora, narra la historia de Andy y sus queridos juguetes. Woody, el vaquero, ha sido durante mucho tiempo el favorito de Andy; sin embargo, cuando el niño recibe un nuevo juguete en su cumpleaños, Woody se enfrenta al desafío de mantener su lugar especial en el corazón de Andy, compitiendo con el moderno y popular Buzz Lightyear.

Toy Story se estrena en los cines el 12 de Octubre

El justiciero 3 - The Equalizer 3 (Dir. Antoine Fuqua - Estreno 12 de octubre)

Esta película, con Denzel Washington en el papel principal, logró sorprender a más de uno con su primera entrega en 2014, cuando El justiciero trajo a la pantalla grande el éxito inspirado libremente en la serie de televisión de los años 80.

En la última entrega de esta exitosa franquicia dirigida por Antoine Fuqua, El Justiciero 3, Denzel Washington vuelve a encarnar el papel de Robert McCall, un ex agente de operaciones encubiertas de la CIA. La trama sigue a McCall en su enfrentamiento contra la mafia de la Camorra. A pesar de que busca encontrar tranquilidad en el sur de Italia, pronto se ve atrapado en una espiral de problemas cuando se enfrenta cara a cara con la despiadada mafia

El justiciero llega a los cines el 12 de octubre.

Taylor Swift: The Eras Tour (Dir. Sam Wrench - Estreno 13 de octubre)

En este largometraje, tenemos la oportunidad de sumergirnos en uno de los espectáculos más impactantes de la historia musical, donde Swift nos guía a través de un viaje musical que abarca todos sus álbumes, todo ello gracias a una puesta en escena de dimensiones monumentales.

Sin dudas es un verdadero regalo para los seguidores de la artista y para aquellos que deseen experimentar la magia de uno de los recitales más memorables de Taylor Swift.

La película llega a los cines el 13 de octubre

Los asesinos de la luna - Killers of the flower moon (Dir. Martin Scorsese - Estreno 19 de octubre)

El inigualable director Martin Scorsese, reconocido por sus inmortales obras como Taxi Driver y Buenos muchachos (Goodfellas - 1990), vuelve a capturar la atención de la audiencia con su nueva producción cinematográfica titulada Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon).

La historia sigue a Ernest y Mollie Burkhart, interpretados por DiCaprio y Gladstone, una pareja residente en la reserva Osage. En esta región, una tribu nativa americana se volvió la más adinerada de Estados Unidos al encontrar petróleo en sus tierras. Sin embargo, la película revela la explotación y asesinatos perpetrados por estadounidenses codiciosos en su intento de robar estas valiosas riquezas petroleras.

Los asesinos de la luna llega a los cines el 19 de octubre.

Five nights at Freddy’s (Dir. Emma Tammi - Estreno 26 de octubre)

Basada en la exitosa serie de videojuegos Five Nights at Freddy’s, la próxima película promete llevar la atmósfera aterradora y cautivadora del juego a la gran pantalla. Bajo la dirección de Emma Tammi y con la producción de Blumhouse Productions, esta adaptación cinematográfica está destinada a cautivar a los fanáticos del terror y de los videojuegos.

El actor Josh Hutcherson asume el papel principal en esta producción, interpretando a Mike Schmidt, el guardia de seguridad que acepta un trabajo de turno de noche en el abandonado Freddy Fazbear’s Pizza. Pronto se da cuenta de que las cosas no son lo que parecen en este lugar abandonado y que sobrevivir a la noche se convertirá en una tarea mucho más difícil de lo esperado.

Five nights at Freddy’s se estrena el 26 de octubre.