El sorpresivo elogio de Domingo Cavallo a Sergio Massa por una reciente medida cambiaria

El ex ministro ponderó que la coexistencia de un dólar comercial sujeto a control de cambios y un segmento financiero libre a través del “contado con liqui” permitiría “avanzar en forma no traumática hacia una reunificación y liberalización total del mercado cambiario”.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo sorprendió en las últimas horas con un análisis difundido a través de su blog personal, en el que coincide con las medidas ejecutadas por el actual jefe del Palacio de Hacienda Sergio Massa, en relación al mercado cambiario.

En medio de la compleja situación económica que enfrenta Argentina, Cavallo ofreció un análisis en el que respaldó la apertura del mercado financiero para la entrada de capitales y financiamiento externo a través del contado con liquidación (CCL), que, según su criterio, podría marcar el inicio de un proceso de desdoblamiento formal del mercado cambiario argentino.

“Desde el 1 de octubre, las empresas y las personas podrán ingresar capitales y financiamiento externo a través del ‘contado con liquidación’. Hasta ahora, esta operación estaba virtualmente prohibida porque quien la hiciera, quedaba imposibilitado de operar en el MULC -mercado único y libre de cambios, que no es ni único ni libre-. Si esta medida es el comienzo de un desdoblamiento formal del mercado cambiario, con un mercado comercial que seguiría, transitoriamente, sujeto a control de cambios y un segmento totalmente libre, que podría denominarse financiero, la economía podría avanzar en forma no traumática hacia una reunificación y liberalización total del mercado cambiario”, consideró Cavallo.

“La clave para la reunificación y liberalización no traumática es que la cotización del dólar en el mercado financiero, inicialmente muy alejada de la cotización en el mercado comercial, se acerque a la de este último. Para ello la cotización en el mercado comercial debería ser fijada por el Banco Central de tal manera que no se atrase con respecto a la inflación y, en lo posible, suba un poco más que la tasa de inflación. La cotización en el mercado financiero tendería a estabilizarse o incluso podría descender porque muchas empresas encontrarán conveniente ingresar capitales o financiarse desde el exterior atraídos por la menor expectativa de devaluación en el mercado libre una vez que quede claro que el objetivo es lograr la reunificación y liberalización completa”, añadió el ex ministro de Economía de las presidencias de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

El aval de Cavallo se refiere a la normativa informada por el Banco Central respecto de los ajustes para ingresar aportes de capital y deuda financiera, donde señala que “las empresas podrán concretar aportes de capital o ingresar al país deuda financiera a través del mercado de capitales cuando el repago de esas liquidaciones de divisas también se realice a través del mercado de capitales”, en las transacciones donde el dólar vigente es el tipo de cambio del contado con liquidación o Cable, implícito en los precios de activos bursátiles.

La medida dispuesta por el Directorio del Banco Central alcanza a la liquidación de bonos, obligaciones negociables y repatriaciones de capital y rentas asociadas a las inversiones directas que ingresen a partir de octubre. “Las empresas que usen esta forma de ingreso deberán hacerlo con la condición de que los pagos de capital o el repago de los aportes sean como mínimo a un año de plazo y, en el caso de Obligaciones Negociables colocadas en el mercado local, tengan dos años de gracia. En estos casos, no habrá incompatibilidad para acceder al mercado de cambio para concretar operaciones de comercio exterior”, agregó la entidad monetaria.