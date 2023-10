Alex Caniggia se emocionó al hablar con Melody Luz desde Gran Hermano España

El Emperador se comunicó con la bailarina a cambio de un descuento del premio en efectivo y se conmovió por el crecimiento de su hija.

Alex Caniggia sigue dando que hablar con su participación en Gran Hermano VIP de España. Con su perfil alto característico, el Emperador es uno de los concursantes más destacados y sus andanzas dentro de la casa dan la vuelta al mundo. Después de ventilar ante sus compañeros sus crudas internas familiares y atravesar un mal momento de salud tras comer unos chinchulines hervidos, el hijo de Claudio y Mariana Nannis logró sortear la primera gala de nominación y ahora protagonizó un nuevo momento viral.

Del otro lado del océano, parece que al mediático le está costando sobrellevar el encierro y la distancia. Vale recordar que poco antes de ingresar al concurso fue padre por primera vez con la llegada de Venezia, la beba que tuvo con Melody Luz, a quien justamente conoció en otro reality, El Hotel de los Famosos.

En este panorama, desde la organización del programa que se emite por Telecinco le ofrecieron la posibilidad de llamar por teléfono a su novia a cambio de un descuento en el total del premio por el que compite. “Qué haces, Mamu, ¿cómo estás?”, gritó Alex mientras del otro lado de la línea se escuchaba la voz de Melody y las imágenes de archivo que se proyectaban en el estudio los mostraban juntos.

“Hola mi vida, te amo, te veo cada segundo que puedo. Te veo todo el día, te amo”, respondió la bailarina. Luchando contra el delay propio de la comunicación, Alex preguntó una y otra vez cómo estaba “la baby”, en relación a Venezia. “Está hermosa, cada vez más grande. Dice ‘ajó', se ríe todo el día; está súper sana, mi amor, te juro que es hermosa”, replicó su compañera al otro lado de la línea.

“Uh, ya la quiero ver”, señaló el mediático, con un dejo de resignación sabiendo que de momento quedará en una expresión de deseos. Ahora las pantallas mostraban cómo su dinero acumulado bajaba y Alex contó que le cobraban 100 euros por cada segundo de comunicación. “Te escucho hablar todos los días. Te amo. Lo estás haciendo súper bien. Seguí así. La gente te ama. Sos el ganador. Dalo todo, te amo”, lo alentó Melody.

Alex saltaba con el puño y los dientes apretados hasta que pronunció sus últimas palabras. “Las amo a las dos. No veo la hora de verlas y abrazarlas hasta la muerte, mamu. Todo por ustedes y la gente. Chau, Mamu, te amo”, gritó a modo de despedida, con las manos en forma de corazón y una enorme sonrisa.

Así, el campeón de la primera edición de El Hotel de los Famosos recibió un empujón anímico luego de sortear la última gala de eliminación. El argentino se midió con el chef Luca Dazi, quien resultó el sentenciado por el público al sumar el 69 por ciento de los votos para dejar la casa.

“Es un juego”, lo consoló Alex al cocinero que se mostraba se mostró muy dolido por el resultado de la votación. “Ha sido una experiencia corta pero intensa. He venido aquí para algo: algún tipo de mensaje o de madurez me llevo. Quería estar aquí porque tenía mucha ilusión de poder vivirlo pero si la audiencia decide que no tengo que estar, son los que mandan”, expresó Luca, y se se fundió en un abrazo con el argentino.