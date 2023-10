"No estoy seguro si el debate aporta certidumbre en el elector indeciso"

Así lo consideró durante un contacto con Radio Panorama el licenciado Rodolfo Lasse Paniceres, tras el primer debate presidencial que se desarrolló en el Fórum. "Es muy difícil que un convencido de La Libertad Avanza después del debate, vote a Bregman o viceversa", afirmó.

El consultor en comunicación y opinión publica y asesor en campañas electorales Rodolfo Lasse Paniceres, dialogó con "Buen Día Santiago" oportunidad en la que evaluó lo que dejó el primer debate presidencial que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Fórum.

En tal sentido, puso en duda acerca de si el debate "aporta certidumbre en el elector indeciso" considerando que la dinámica del mismo "trabaja sobre los núcleos duros de cada candidato, ya que apunta a reforzar ideas previas".

"Los destinatarios en el debate no son la gente que está escuchando en vivo, sino el periodismo que hace los recortes para difundir y generar clics en las redes sociales para que cada uno le dé difusión a los contenidos (...) es muy difícil que un convencido de La Libertad Avanza después del debate vote a Bregman, o viceversa.

Rodolfo Lasse Paniceres

Subrayó además la importancia de que la ciudadanía "tenga mayor acceso a la información de los candidatos, de manera fácil".

Candidato por candidato

Consultado sobre la performance de cada uno de los cinco candidatos durante el debate, Lasse Paniceres consideró que Patricia Bullrich "quedó muy desdibujada por su enfoque en seguridad, en una elección donde la centralidad gira alrededor de la economía. Que un candidato esté flojo en esos términos, significa que los electores más volátiles van a apuntar al que se parece más al producto real y no la copia. Es un tema donde es importante tener una idea y no balbucear. (...) demostró ser la menos preparada, se notó mucho la improvisación, no parecía una candidata del PRO donde siempre hay coaching, aunque tuvo algunos pasajes muy interesantes al comenzar enunciaciones diciendo 'Massa, vos hiciste tal cosa...'"

"Por su parte Schiaretti tuvo un discurso clásico, formal donde puso en valor su gestión en Córdoba, con una narrativa ordenada sin salirse de su eje y sin confrontar. Bregman, por su parte, mantuvo un discurso bien de la izquierda, atacando a enemigos foráneos y la otredad del FMI y las empresas, siempre a favor de los derechos de los trabajadores", detalló.

Destacó que Sergio Massa "se mostró ordenado en su narrativa, trató de defender la sesión.y la batería de anuncios" y finalmente, reveló que Javier Milei "Fue el que más me sorprendió. Estuvo bastante contenido y no salió de los preconceptos que se esperaba que plantee. En educación, estuvo muy astuto al no hacer mención a los vouchers, lo que el resto esperaba que él haga".