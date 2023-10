Sofía Clerici publicó un filoso mensaje tras ser denunciada en la Justicia Federal

La modelo compartió un mensaje que hace referencia a que no necesita convencer a nadie de nada.

Sofía Clerici compartió un reflexivo y filoso mensaje mientras tras ser denunciada en la Justicia Federal por encubrimiento después de haber publicado fotos de lujosos accesorios en medio del blanqueo de su romance con el ahora ex jefe de gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.

"No necesitas convencer a nadie absolutamente a de nada. Porque no importa cuanto lo intentes, hay gente que jamás va a comprender tu historia, tu lucha, tus porqués, ni la batalla que estés librando. Continúa, se tú, sigue adelante, sonríe. No le debes nada a nadie", fue la frase que eligió Sofía Clerici para expresarse en medio del fuego cruzado en el que se encuentra.

La repercusión fue inmediata, y una lluvia de internautas le respondieron fuertemente. "Caradura", fue una de las palabras que más se repitieron.

Por qué denunciaron a Sofía Clerici

En Todo Noticias (TN), el cronista de temas judiciales Sergio Farella, confirmó que el abogado Gastón Marano denunció a la modelo por encubrimiento. Sofía Clerici fue acusada por "haber aceptado regalos costosos de dudoso origen por parte del exjefe de Gabinete bonaerense".

Según el denunciante, la modelo está inscripta en AFIP en la categoría más baja, con un límite de facturación de 116 mil pesos mensuales como venta de lencería, con lo cual no tiene capacidad económica para asumir esos gastos como los que mostró en sus redes sociales. “Ella pudo haber dudado del dinero que utilizó Insaurralde para comprárselo”, explicó Farella.

Es por esa razón que se cuestionó su capacidad económica para comprarse el accesorio, además del reloj Rolex Perceptual valuado en 14 mil dólares y una cartera Louis Vuitton.

Después de haber publicado la serie de fotos ostentando accesorios lujo, incluyendo el yate en el que navegó junto a Insaurralde en Marbella, España, Clerici borró todo. Un día más tarde, aclaró en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram que todo lo adquirió con sus propios ingresos. Esta declaración también la pone en duda, ya que lo podría haber hecho para desvincular a Insaurralde.

Además, el abogado aportó en la denuncia una foto de Jésica Cirio, ex de Insaurralde, con una pulsera también de la marca Cartier, lo que sería algo común la figura de Insaurralde haciendo ese tipo de regalos.

El artículo 277 del Código Penal de la Nación en el cual está encuadrado el delito que denunció Gastón Marano indica que “Será reprimido con prisión de 6 meses a tres años”.