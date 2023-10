“Javier Milei es el que mejor comunica en redes sociales”

Lo aseguró en Radio Panorama la Lic. Lucía Bonetto Cornatosky, especialista en comunicación política. “Su gran virtud es la capacidad de simplificar sus ideas”, destacó.

El primer Debate Presidencial que se realizó el pasado domingo en Santiago del Estero continúa dando que hablar. Y este martes, en Buen Día Santiago de Radio Panorama, la Lic. Lucía Bonetto Cornatosky, profesional en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba y especialista en comunicación política se refirió a la comunicación digital durante la exposición que los cinco candidatos a presidente tuvieron en el Centro de Convenciones Fórum.

Para la experta, el debate “es una instancia muy importante en términos democráticos”, más allá de si puede influir o no en la llamada intención de votos. “Es importante porque nos insta a debatir, a conocer la opinión de los otros y a ejercer la libertad de expresión”, precisó.

Bonetto Cornatosky destacó que “el debate ha copado la agenda” en términos de rating, prinicipalmente sobre el final de los primeros dos ejes, economía y educación. “En Twitter, 9 de cada diez principales tendencias tenían que ver con el debate”, reconoció.

Párrafo aparte mereció la comunicación que actualmente lleva adelante el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. Para la especialista en comunicación política, “Milei es el que mejor comunica en redes sociales” y por eso el crecimiento de seguidores que evidenció en los últimos tiempos en sus cuentas personales.

“Gran parte de su virtud es que no está colocando tanto dinero en publicidad en redes sociales, no le hace falta. Su gran virtud es la capacidad de simplificar sus ideas y eso cala en la gente”, agregó Cornatosky, y sumó la idea del descontento social de los argentinos con la política tradicional. “Representa la idea de lo diferente y trabaja el binomio la casta y la no casta”, agregó.

Sobre el final de su contacto, la profesional dijo que todos los candidatos “tratan de conectar con la agenda ciudadana”, aunque ratificó que Milei es el que mejor entiende esa regla de juego. “Javier Milei lo hace y lo hace muy bien”, destacó, aunque también aclaró que algunas de las propuestas del candidato libertario no podrán ser llevadas a la práctica si es electo presidente. “La eliminación de todos los impuestos no es real, sino el Estado no podría funcional. Eso no va a poder ser, porque inevitablemente cuando sea gobierno va a necesitar recursos para gobernar”, sentenció.