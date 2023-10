Capitanich anunció su retiro de la función pública después del 10 de diciembre y dijo que está “buscando trabajo”

El gobernador de Chaco, que perdió las elecciones con Leandro Zdero, sostuvo que su tarea en el Estado es una “etapa cumplida”.

El gobernador de Chaco Jorge Capitanich, que perdió las elecciones con Leandro Zdero, dijo que su tarea en el Estado es una “etapa cumplida”; “Corresponde que utilice mis capacidades profesionales en otra actividad”, señaló.

El batacazo de Zdero en las elecciones, que incluso se impuso sin necesidad de llevar la contienda a un ballottage, definió un nuevo rumbo en el futuro del ahora gobernador saliente. Al menos así lo dejó en claro cuando aseguró que se retirará de la función pública después del 10 de diciembre, cuando asuma el representante de Juntos por el Cambio. “Estoy buscando trabajo”, anunció el referente de Unión por la Patria, de 58 años.

Sacudido en las PASO por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que tiene involucrados a los integrantes del clan Sena, piqueteros aliados a su administración, la derrota política de Capitanich se dio el pasado 17 de septiembre, cuando el radical Zdero lo venció en las generales y destronó su largo legado.

“A partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo y lo estoy haciendo, de hecho, porque es todo un tema”, anunció Capitanich en declaraciones publicadas hoy por el Canal 9 de Chaco.

“Tengo muchas posibilidades, de acuerdo a mi expertise profesional. Es un tema que lo quiero ver y que me preocupa y me ocupa; es lo que corresponde hacer”, remarcó el político, que de profesión es contador graduado en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y que tiene un postgrado en Ciencias de la Administración de la Universidad de Belgrano, y una maestría en Economía y Ciencias Políticas de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade).

Cuando le preguntaron si intenta conseguir empleo en la Argentina o en el exterior, Capitanich se mostró abierto a las distintas variables. “Yo tiro todos los escenarios posibles. Tengo que hacer una evaluación. Es una responsabilidad que me corresponde a mí, así corresponde hacer. Me he dedicado 22 años al servicio público, de los cuales fueron 16 al frente del Ejecutivo provincial o municipal. Eso implica una dedicación a tiempo completo, he entregado lo mejor de mí”, marcó.

Y cuando cerró fue que comunicó que ya no se abocará más a la gestión estatal. “Corresponde que utilice mis capacidades profesionales en otra actividad. No tengo intenciones de estar en la función pública, es una etapa cumplida. He hecho un gran esfuerzo porque hay que trabajar todo el tiempo como lo hice y bueno, ya está. El veredicto de las urnas es muy claro y cada uno tiene que tomar las decisiones a partir de ese veredicto. Yo tengo muy claro lo que tengo que hacer”, sintetizó el aliado de Cristina Kirchner, que antes del crimen de Cecilia incluso hasta sonaba como posible integrante de la fórmula presidencial oficialista. En ese marco, había realizado una gira por distintas partes del país para presentar su libro que vio la luz este año, Argentina merece más.

Esos tiempos quedaron al margen cuando su administración tuvo que responder por la desaparición y asesinato de la hija de Gloria Romero. Es que Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César Sena -que era pareja de la joven-, están detenidos como principales sospechosos y eran candidatos en la boleta que llevaba a la cabeza a Capitanich.

En el marco del expediente también están apresados el chofer de la familia, Gustavo Obregón, y su mujer Fabiana González; y el casero del campo donde se supone que descartaron el cuerpo de Cecilia, Gustavo Melgarejo, junto a su pareja Griselda Reinoso.