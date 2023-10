A 3 meses del crímen de Joaquín Sperani, hallaron pistas sobre quién pudo ser la siguiente víctima

Leandro, el mejor amigo del joven fallecido, confesó ser el autor del brutal asesinato que conmocionó al país. El mismo tenía escondido -en un peluche- un papel con pistas claves en la investigación.

Este lunes se cumplieron tres meses del crimen de Joaquín Sperani, el adolescente que fue encontrado muerto en una casa abandonada en la localidad cordobesa de Laboulaye. Horas después su mejor amigo, Leandro, confesó el crimen, pero por ser menor de edad fue trasladado a un centro penal juvenil, donde todavía se encuentra alojado.

El principal acusado escribió en un papel, que escondía dentro de un peluche -encontrado por la policía-, el apellido de Joaquín y el nombre de otro chico, donde además decía: “Mamá pronto se olvidará de esto”.

Las dudas sobre este hallazgo fueron creciendo al punto de que la familia del adolescente asesinado sospecha que otro compañero podría haber sido la siguiente víctima.

En este sentido, Mariela apuntó contra los padres del homicida. “Hoy los pongo como cómplices porque, ¿qué es eso de no ver el fierro que trajo en la mochila, de no ver la ropa y las zapatillas manchadas de sangre, de no ver el celular de Joaqui?”, se preguntó.