Cómo cuatro líderes están poniendo al mundo patas arriba

Hemos entrado en una era que promete poco de la prosperidad, previsibilidad y nuevas posibilidades de la época posterior a la Guerra Fría.

Por Thomas L. Friedman

Para The New York Times

Desde que supe que en 1947 Walter Lippmann popularizó el término “Guerra Fría” para definir el conflicto emergente entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pensé que sería genial poder nombrar una época histórica. Ahora que la posguerra fría ha expirado, la posguerra fría en la que hemos entrado está pidiendo a gritos que le pongamos nombre. Así que aquí va: Es la era de “Ese no era el plan”.

Lo sé, lo sé, no suena muy bien -y no espero que se me pegue-, pero es muy acertado. Me topé con ella en un reciente viaje a Ucrania. Hablaba con una madre ucraniana que me explicó que, desde que empezó la guerra, su vida social se había reducido a cenas ocasionales con amigos, fiestas de cumpleaños de los niños “y funerales”. Después de escribir su cita en mi columna, añadí mi propio comentario: “Ese no era el plan”. Antes del año pasado, los jóvenes ucranianos disfrutaban de un acceso más fácil a la UE, se embarcaban en start-ups tecnológicas, pensaban dónde ir a la universidad y se preguntaban si ir de vacaciones a Italia o a España. Y entonces, como un meteoro, llega esta invasión rusa que pone sus vidas patas arriba de la noche a la mañana.

No está sola. Los planes de mucha gente -y de muchos países- se han vuelto completamente locos últimamente. Hemos entrado en una era posterior a la Guerra Fría que promete poco de la prosperidad, previsibilidad y nuevas posibilidades de la época posterior a la Guerra Fría de los últimos 30 años, desde la caída del Muro de Berlín.

Hay muchas razones para ello, pero ninguna es más importante que la labor de cuatro líderes clave que tienen una cosa en común: cada uno cree que su liderazgo es indispensable y están dispuestos a llegar a extremos para aferrarse al poder tanto como puedan.

Me refiero a Vladimir Putin, Xi Jinping, Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Los cuatro -cada uno a su manera- han creado trastornos masivos dentro y fuera de sus países basados en el puro interés propio, más que en los intereses de sus pueblos, y han hecho mucho más difícil que sus naciones funcionen con normalidad en el presente y planifiquen sabiamente el futuro.

Por ejemplo, Putin. Empezó como una especie de reformador que estabilizó la Rusia post-Yeltsin y supervisó un auge económico, gracias a la subida de los precios del petróleo.

Pero entonces los ingresos del petróleo empezaron a caer y, como describe el especialista en Rusia Leon Aron en su libro de próxima aparición “Riding the Tiger: Vladimir Putin’s Russia and the Uses of War”, Putin dio un gran giro al comienzo de su tercera presidencia en 2012, después de que estallaran las mayores concentraciones anti-Putin de su mandato en 100 ciudades rusas y de que su economía se estancara. La solución de Putin: “Cambiar la base de la legitimidad de su régimen del progreso económico al patriotismo militarizado”, me dijo Aron, y culpar de todo lo malo a Occidente y a la expansión de la OTAN.

En el proceso, Putin convirtió a Rusia en una fortaleza asediada, que, en su mente y en su propaganda, sólo Putin es capaz de defender - y por lo tanto requiere que permanezca en el poder de por vida. Pasó de ser el distribuidor de ingresos de Rusia a un distribuidor de dignidad, ganada de todas las formas y en todos los lugares equivocados. Su invasión de Ucrania para restaurar la mítica patria rusa era inevitable.

Los acontecimientos en China también se han desarrollado últimamente de forma bastante inesperada. Tras una apertura constante y una relajación de los controles internos desde 1978, que la han hecho más predecible, estable y próspera que en ningún otro momento de su historia moderna, China experimentó un giro de casi 180 grados bajo la presidencia de Xi: prescindió de los límites de mandatos -respetados por sus predecesores para evitar la aparición de otro Mao- y se hizo a sí mismo presidente indefinidamente. Al parecer, Xi creía que el Partido Comunista Chino estaba perdiendo su control -lo que conducía a una corrupción generalizada-, por lo que reafirmó su poder en todos los niveles de la sociedad y los negocios, al tiempo que eliminaba a cualquier rival.

Ha hecho que China esté más cerrada que nunca desde los tiempos de Mao -con las súbitas desapariciones de los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores- y ha provocado que se hable de que puede que ya hayamos visto el “pico de China” en términos del potencial económico del país, lo que supondría un terremoto para la economía mundial.

Desde luego, no entraba en mis planes que, tras casi toda una vida siguiendo las luchas de Israel contra enemigos extranjeros, acabaría escribiendo sobre cómo la mayor amenaza para la democracia judía actual es un enemigo interno: un golpe judicial dirigido por Netanyahu que está astillando la sociedad y el ejército israelíes.

El ex director general del Ministerio de Defensa israelí, Dan Harel, dijo la semana pasada en una manifestación por la democracia en Tel Aviv que “nunca he visto nuestra seguridad nacional en peor estado” y que ya se ha producido “un daño a las unidades de reserva de formaciones esenciales de las FDI, lo que ha reducido la preparación y la capacidad operativa”.

No se trata de un problema menor para Estados Unidos. Durante los últimos 50 años, Israel ha sido tanto un aliado crucial como, de hecho, una base avanzada en la región a través de la cual Estados Unidos proyectaba su poder sin necesidad de utilizar tropas estadounidenses. Israel destruyó los incipientes intentos de Irak y Siria de convertirse en potencias nucleares. Israel es hoy el principal contrapeso para contener la expansión del poder iraní en toda la región.

Pero si tenemos tres años más de este gobierno extremista de Netanyahu, con su aspiración de anexionarse Cisjordania y gobernar allí a los palestinos con un sistema parecido al apartheid, el Estado judío podría convertirse en una importante fuente de inestabilidad en la región, no de estabilidad, y en un aliado mucho más incierto: más parecido a Turquía y menos al Israel de antaño.

¿Por qué? En un reciente perfil de Bibi publicado en el Times, Ruth Margalit citaba a Ze’ev Elkin, ex ministro del Likud en el gabinete de Netanyahu, que describía así a Netanyahu: “Empezó con una visión del mundo que decía: ‘Soy el mejor líder para Israel en este momento’. Poco a poco se transformó en una visión del mundo que decía: ‘Lo peor que le puede pasar a Israel es que yo deje de liderarlo, y por lo tanto mi supervivencia justifica cualquier cosa’”.

No hace falta decir que ver el esfuerzo de Donald Trump por anular nuestras elecciones de 2020 inspirando a una turba a saquear el Capitolio el 6 de enero de 2021, y luego ver a este mismo hombre convertirse en el principal candidato republicano a la presidencia en 2024, hace que nuestras próximas elecciones estén entre las más importantes de nuestra historia -para que no sean las últimas-. Ese no era el plan.

En la medida en que hay un denominador común que une a estos cuatro líderes, es que todos ellos han violado las reglas de su juego en casa -y, en el caso de Putin, iniciaron una guerra en el extranjero- por una razón demasiado familiar: permanecer en el poder. Y sus sistemas locales -la élite rusa, el Partido Comunista Chino, el electorado israelí y el Partido Republicano- no han sido capaces de limitarlos de forma eficaz o completa.

Pero también hay diferencias importantes entre los cuatro. Netanyahu y Trump se enfrentan a la oposición en sus democracias, donde los votantes pueden destituirlos o detenerlos, y ninguno de los dos ha iniciado una guerra. Xi es un autócrata, pero tiene un programa para mejorar la vida de su pueblo y un plan para dominar las principales industrias del siglo XXI, desde la biotecnología hasta la inteligencia artificial. Pero su gobierno cada vez más férreo puede ser exactamente lo que impida a China llegar hasta ahí, sobre todo porque está provocando una fuga de cerebros.

Putin no es más que un jefe de la mafia disfrazado de presidente. Se le recordará por haber transformado a Rusia de una potencia científica -que puso en órbita el primer satélite en 1957- en un país incapaz de fabricar un coche, un reloj o una tostadora que alguien fuera de Rusia compraría. Putin tuvo que llamar al 1-800-NorthKorea para conseguir ayuda para su devastado ejército en Ucrania.

En última instancia, Trump es el más peligroso de los cuatro, por una sencilla razón: cuando el mundo se vuelve tan caótico, y países tan importantes se salen del plan, el resto del mundo depende de Estados Unidos para tomar la iniciativa en la contención de los problemas y oponerse a los alborotadores.

Pero Trump prefiere ignorar los problemas y ha elogiado a los alborotadores, incluido Putin. Es lo que hace que la perspectiva de otra presidencia de Trump sea tan aterradora, tan temeraria y tan incomprensible.

Porque Estados Unidos sigue siendo el mástil que sostiene el mundo. No siempre lo hacemos con sabiduría, pero si dejáramos de hacerlo en absoluto... cuidado. Teniendo en cuenta lo que ya está ocurriendo en estos otros tres importantes países, si nos tambaleamos, nacerá un mundo en el que nadie podrá hacer planes.

Hay un nombre fácil para eso: la Era del Desorden.