Sergio Massa en Caja Negra: "Pedí perdón cuando otros no lo hicieron y se fueron"

El candidato de Unión por la Patria es el nuevo invitado del ciclo de Filo.news.

El candidato presidencial se sentó en los sillones de Filo.news a tener un mano a mano con Julio Leiva a días de las elecciones. En una semana que coincide en el medio de los debates presidenciales, el periodista mantuvo una charla íntima con el ministro de Economía. Su carrera, principios y proyección en caso de llegar a la presidencia del país. En una nueva edición de Caja Negra: Sergio Massa.

Sobre las imágenes que se viralizaron de Martín Insaurralde en un yate en Marbella, el candidato presidencial reflexionó: "Gravísimo error. Pagó con la renuncia, pagó la Jefatura de Gabinete... Me llama la atención el momento en el que aparece la noticia. Pero te diría que eso es consecuencia. Hay una causa previa que es el error de Martín. Pero creo además que esta chica ya tuvo un antecedente de aparecer en un momento político con algún candidato...".

Al ser consultado sobre su amistad con Horacio Rodríguez Larreta, respondió: "Es mi amigo. Lo llamé después de la elección para preguntarle cómo estaba. Desde lo personal, no hablé de política, pero sí para preguntarle cómo estaba porque entiendo que se preparó toda la vida para dar esta pelea y creo que Macri hizo todo para humillarlo ".

Durante el debate presidencial, Massa marcó la diferencia del actual gobierno y de su posible presidencia: "Yo no soy actualmente el Presidente de la República. Y obviamente hay una parte de decisiones que tomo y otra no. Y no somos todos iguales y no todos pensamos de la misma manera" y agregó: " La mitad de los que hoy son ministros conmigo no serían ministros. Cambiaría el régimen de funcionamiento del Estado en términos de organización. Pero además hay gente que conmigo no sería ministra".

Sobre la desilusión de la gente con el actual gobierno: "Tiene razón. Con Macri había caído 20 puntos el ingreso y continuó... pandemia de por medio, guerra, pero continuó. Ahora, en el último año, recuperamos bastante y ahora con la devolución del IVA y el impacto de ganancias, se va a notar fuerte la recuperación del ingreso en la Argentina. Yo planteé públicamente, no una, sino varias veces la disculpa en el pedacito que me toca. Ahora, lo que creo que acá hay muchos que la sacaron barata. Porque son responsables. Se fueron y siquiera pidieron perdón. Yo tengo una relación de respeto con otros funcionarios que estuvieron. Sin embargo, no comparto lo que hicieron por ejemplo, en materia de aprobación de importaciones ".

"Tenemos un prestigio ganado, ocupamos lugares de privilegio a nivel mundial como país, porque tenemos un recorrido hecho que nosotros lo resumimos en 'Memoria, verdad y justicia', porque de alguna manera es el paraguas o la síntesis que le encontramos, pero que para el mundo es un recorrido. Nos pone en un lugar de respeto. Y vos decís que querés entregar las Malvinas a los ingleses, querer poner la bandera de Estados Unidos en la puerta del Banco Central, querés tirar por la borda 40 años de construcción de prestigio argentino en una materia en la que el mundo empieza a discutir los nuevos derechos? Queré un poquito a tu país. Un poquito. Por los tipos que murieron en manos del terrorismo de Estado. Por los chaqueños, Los correntinos que murieron en las Malvinas. Por la necesidad de sostener un tejido industrial que depende de que vos tengas el señoreaje de tu moneda y no que la tasa de interés te la fije otro", remarcó sobre los dichos de Javier Milei en el debate donde enfatizó que "no fueron 30.000".

Tanto con su mujer, Malena Galmarini, como con su suegro "Pato" Galmarini, discute y discutió sobre política. Con su pareja, reconoció que charlan y pelean mucho: " Malena tiene una mirada de la política muy pura , muy genuina. Es muy frontal y transparente. Ama lo que hace. A lo largo de estos 25 años la vi llorar por gente que por ahí le pedía laburo o por gente que no tenía casa. Se súper compromete con lo que le pasa al otro y además se lo lleva a la casa, a la oficina. Tiene un nivel de compromiso muy groso ".

"Tuvimos varios años de choque . Te diría que en el 2013 se dio como una coincidencia políticas. Pero cada dos por tres nos agarramos. Él perdió muchos compañeros en su vida política. Él y Marcela fueron perseguidos por la Triple A, por la dictadura. La pasaron mal", detalló sobre el vínculo con el político peronista.

Recientemente, a su familia se sumó una de las más reconocidas vedettes del país: Moria Casán. El ministro de Economía contó cómo fue la primera vez que se reunieron: "Me siento en la mesa, me pongo a tomar mate y escuchaba el quilombo de hermanos... Me asomo y les digo: 'Miren, la voy a invitar a Moria mañana a lo del día del padre. No quiero ver a ninguno de ustedes, que critican a su papá, sacándose una selfie con Moria'. Agarré el teléfono, lo llamo al Pato (Galmarini) y me dice: 'Estoy volviendo de Benavidez con Moria'. Y le digo: 'Dame con Moria. Moria, ¿qué hacés? ¿no querés venir a tomar un café a casa? vengan que están de paso'. Vinieron y esa noche empecé a joder con 'nuestra nueva mami' . Y ahí quedó ' Mamimo' ".

Muy vinculado al fútbol, Massa profundizó sobre su vínculo con Juan Román Riquelme: "Cuando lo quise traer a Tigre... él me decía que si no renovaba en Boca, venía a Tigre. Un sábado vino a las 14 y se quedó hasta las 23. Arrancamos hablando de Tigre y Boca y terminamos hablando de la vida. Siempre con mate. Él es muy matero y yo también. Cuando se fue, Malena, que ha conocido presidentes, jefes de estado y más, me dijo: 'Conozco pocas personas tan inteligentes como este tipo'. Yo le dije que no le iba a pagar como en Boca, pero me dijo que venía gratis, solo para seguir jugand o. Al otro día me llamó para avisarme que iba a firmar en Boca. Tengo buena onda, no hablo nunca de política".

Si vamos a la caja negra de su vida, ¿cuál es el momento que lo convierte en la persona que es hoy?: "Hay dos Sergio Massa: persona y dirigente. Al Sergio Massa funcionario, el día que pagué las jubilaciones, estábamos con el corralito. Había que pagar las jubilaciones y no había sistema financiero. Siempre me acuerdo que uno de los lugares donde se pagaron jubilaciones fue en la cancha de Colón. Estamos hablando de pagarle en una semana la jubilación a 3 millones de personas sin bancos. Teníamos un problema que era sacar el dinero del Banco Central, porque estaba todo vallado. Y se me ocurrió una mentirilla: que hagan una falsa amenaza de bomba al Banco Central. Y entonces la Policía despeja y en ese despeje sacamos los camiones de caudales para pagar a los jubilados. Tuvo una épica muy grande entre los laburantes del ANSES. En lo personal, diría que soy la suma de una mamá que agarraba todas las mañanas a un pibito y lo llevaba caminando tres cuadras al colegio. De un papá que se levantó y cayó muchas veces, como la Argentina. De unos abuelos muy presentes que vivían a 10 cuadras de mi casa. Y de haberme criado en un barrio. Me terminó de redondear como persona el nacimiento de Mili, no porque sea más importante que el de Toto, porque fue la primera. Ser papá me cambió la cabeza. Miro mucho la conducta de algunos dirigentes, cómo son como padres o si no tienen hijos. Los que no son padres, tienen esa cosa de sentir que no le tienen que dar explicaciones a nadie".

