Primera renuncia en el Bailando 2023: se va una figura

Ángel de Brito contó este miércoles en "LAM" la inesperada renuncia de una participante del Bailando 2023. "No quiere irse, pero se va", adelantó. "La gigante Noelia Pompa abandona el certamen. Se queda dos galas más, si las galas no se extienden mucho", afirmó Ángel y contó que fue la bailarina quien se lo dijo. Noelia Pompa El conductor contó lo que le preguntó a bicampeona del certamen: "¿Por qué te vas?", y ella de inmediato le contestó: "'Hola, Ángel', me dice. Bailaré dos galas más y tengo que partir", leyó el periodista. "'¿Hacía dónde?', le digo. 'Tengo que arreglar bien con la produ, me voy a España y ahora me cuesta partir'. 'La pucha', me dice. 'Ahora me cuesta porque la verdad lo estoy pasando bien, igual la producción lo sabía'. Recuerden que el Bailando iba a empezar antes", contó Ángel, y concluyó: "Tiene un compromiso en España que ya lo tenía de antes" y Yanina intervino diciendo "Claro, un laburo pautado". En la noche en que dos parejas abandonan el certamen, Noelia Pompa, la bicampeona, confirmó que se va. Arrancó diciendo: "Lo quería decir yo pero Ángel está adelante de todos. Dos galas más voy a estar". Tinelli le pregunto si vuelve y Noelia le retrucó: "¿Puedo volver?". A lo que él le contestó: "Llamame y te voy diciendo".