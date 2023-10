El desgarrador relato de la niñera del niño que murió tras caer de un edificio en Palermo

La mujer quedó en estado de shock y al llamar al 911 sólo podía repetir "No lo pude salvar, no llegué a agarrarlo"

Sigue la conmoción por el fallecimiento del niño de 12 años que cayó de un décimo piso de un edificio en Palermo, mientras estaba al cuidado de su niñera. Luego de la noticia del hecho, salió a la luz el desgarrador relato de la mujer.

Alberto Crescenti, titular del SAME, fue quien contó que la niñera se encuentra en estado de shock por lo que vivió y que en todo momento repetía que "no lo pudo salvar", mientras que a la Policía le dijo "no llegué a agarrarlo".

Qué sucedió

El estremecedor caso se conoció en la tarde del miércoles, cuando un llamado al 911 señala la aparición de un chico de 12 años en el pulmón de un edificio que cayó desde el décimo piso.

De forma inmediata efectivos de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar, ubicado en la calle Salguero al 2700, junto al SAME que corroboraron la muerte.

"Alrededor de las 17:50 h entró un pedido a la central 107 del SAME por una persona que había caído de altura. Al principio no se sabía de qué piso. Llegó una unidad de triage conjuntamente con una ambulancia al lugar. Allí se determinó que era un chico de 12 años fallecido. La información decía que se había caído de un décimo piso", explicó Crescenti en declaraciones a la prensa.

Además, reveló que los médicos del equipo de Factores Humanos contuvieron a los padres de la víctima, que llegaron minutos después. Por el momento los investigadores no pudieron determinar las circunstancias en las que ocurrió el terrible hecho.