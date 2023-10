Lourdes Sánchez y Coti Romero se volvieron a cruzar en el Bailando 2023

Las correntinas protagonizaron un nuevo cara a cara, en el día de la sentencia.

El nuevo round entre Coti Romero y Lourdes Sánchez en la pista del Bailando 2023, la bailarina habría ninguneado la labor que realiza la exhermanita desde el streaming del programa. Todo empezó cuando Ángel de Brito le dijo a la bailarina que la exhermanita le prohibió el ingreso al streaming: “El streaming se reserva el derecho de admisión”, le dijo; a lo que ella respondió: “Yo, agradecida de no haber sido invitada nunca”. Tras esto, y aprovechando que ambas estaban en la pista esperando su puntaje para ver si estaban o no sentenciadas para abandonar el certamen, Marcelo Tinelli le preguntó a la mujer del Chato Prada por la pelea con su coterránea. Fue en este contexto, que Lourdes Sánchez manifestó: "Yo no me pelee con nadie. Ella no me cae bien por más que sea de mi tierra". Inmediatamente, Coti tomó la palabra y dijo: “Pero te paseaste por todos los programas hablando del streaming y diciéndome ‘acomodada’, Acomodada en la silla del streaming, sí, perfectamente. Y es donde ella quiere estar”, y agregó: “Se come los mocos cuando está ahí”. Ante esto, Lulú decidió no responderle, pero el conductor de LAM salió en su defensa y replicó: “Yo vi pasar mucha gente por acá, y Lourdes sigue estando”.