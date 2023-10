Larreta contó cómo se sintió luego del triunfo de Bullrich en la interna: “Fue un golpe muy duro, tenía mucha ilusión”

El jefe de gobierno aseguró que todavía se encuentra recuperándose de su derrota en agosto; dijo que no se siente traicionado por Mauricio Macri y evitó pronunciarse sobre un eventual ballotage entre Massa y Milei.

“Estoy recuperándome del golpe”, reconoció el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sobre su derrota en las PASO frente a Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio (JxC). “Estaba hecho mierda al principio”, confesó visiblemente conmovido y detalló que “las primeras semanas fueron muy duras” luego de los comicios.

“Tenía mucha ilusión. Yo me preparé mucho. Estudié, estudié mucho. Más allá de mi experiencia pública, muchos años de conocer el Estado, los últimos años estudié, me metí, aprendí, conocí el país, fui a lugares donde nunca había estado”, explicó Larreta en una entrevista con Luis Novaresio en LN+ sobre su decepción por el triunfo de la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

El jefe de gobierno, acaso en una de las pocas ocasiones, al menos en el último tiempo, en donde se abrió a dialogar de una manera descarnada, continuó con detalles acerca de sus sensaciones después de la derrota: “Es bueno pasar el duelo, sanamente, constructivamente. Sufrir, entender. Tenía esa sensación de angustia, de presión en el pecho que no querés levantarte de la cama, que pensás que todo el futuro es negro”.

Larreta, quien también fuera jefe de gabinete de los dos gobiernos de Macri en la ciudad de Buenos Aires, entre 2007 y 2015, comentó sus vivencias luego del cierre de los comicios en las primarias: “Hasta el domingo a las 18 pensé que podía ganar la interna y llevar adelante el plan que tenia para la Argentina. Empieza un proceso entre las 19 y las 21 en el que no sabés si en tu equipo te dicen la verdad, de buena onda, tal vez no te dan el dato porque esperan mejores resultados de otras mesas”.

El alcalde porteño continuó: “Cuando caés es una especie de terremoto emocional de toda la ilusión que tuviste, para todo lo que te preparaste, laburaste. Yo me rompí el c...; podríamos hacer un programa entero de lo que hay que hacer en educación, salud, entre otros temas”. “No la vi venir”, insistió.

“Tenés tres días de mil llamados de pésames”, narró el jefe de gobierno. “Cariñosos, con buena onda: te cuentan que Lula Da Silva perdió tres elecciones y después ganó; que De La Sota en Córdoba perdió tres veces y después ganó, ni me acordaba”. Volvió a utilizar la palabra “pésame” al referirse al reconocimiento de los dirigentes y militantes en el bunker de JxC: “Es duro el momento de ir al bunker y recibir un aplauso de compasión”.

Larreta, quien tiene mandato como jefe de gobierno porteño hasta el 10 de diciembre, evitó decir si volverá a candidatearse de nuevo al Ejecutivo Nacional, no obstante, no planea retirarse de la política: “Mi carrera política no terminó, seguro”. Pero agregó que tiene que “reordenar objetivos”. En ese sentido, resaltó que “ser presidente es un medio, no un objetivo en sí mismo” y reconoció: “Uno a veces confunde cuál es el medio y cuál es el fin”.

El excandidato al Ejecutivo Nacional, por otra parte, afirmó no sentirse traicionado por el expresidente de su mismo espacio político: “Macri no me cagó; él tomó una posición producto de lo que él piensa que el país necesita y yo pienso algo diferente”. Contó que el expresidente no lo llamó después de las PASO, pero sí le escribió “un par de días después”. Si bien eludió apuntar contra Macri, sí dejó a entrever que la relación personal entre ambos no es la misma que tenían tiempo atrás.

Larreta evitó pronunciarse respecto a quién votará en una eventual segunda vuelta entre el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y el aspirante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. “Voy a votar a Patricia y ella va a entrar en el ballotage, estoy convencido”.