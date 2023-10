El padre de Britney Spears fue internado en grave estado

James Spears llevaría hospitalizado algunas semanas en un centro especial para enfermedades infecciosas.

Los problemas que Britney Spears ha tenido con su padre James Spears, han convertido a este último en un rostro conocido para el gran público. Esa es la razón por la que todos sus movimientos llaman la atención. Según recientes informes, el padre de la Princesa del Pop ha sido hospitalizado hace semanas debido a una infección que se complicó y actualmente se encuentra en un centro especializado en ese tipo de enfermedades. “Jamie ha estado sufriendo con una mala infección que ha requerido cirugía”, dijo una fuente a Page Six. El hombre de 71 años está “gravemente enfermo”. Además, resaltan que la reciente noticia de que Jamie haya estado en rehabilitación por supuesto alcoholismo y que se haya ido a vivir una vez más con su hija menor Jamie Lynn, es falso. Pero esta no es la primera vez que se habla acerca de los problemas de salud que viene padeciendo Spears padre. Durante el pasado agosto, se supo que Jamie ya había sido hospitalizado “varios meses” antes debido a que los médicos pensaban que tenía complicaciones con los riñones. Sin embargo, el verdadero problema surgió desde que tuvo un reemplazo de rodilla en el año 2000, en pleno auge de la cantante de 41 años, que tuvo como consecuencia el reciente desarrollo de “una terrible infección”. James ha perdido 12 kilos en los últimos años, lo que complica todavía más su situación. Hay que tener en cuenta que en 2018 sufrió una ruptura de colon y estuvo realmente grave. Tanto que la cantante paralizó sus espectáculos de Las Vegas para acudir a ver a su progenitor. Sin embargo, por ahora la cantante no ha visitado a su padre en el hospital y tampoco ha usado sus redes sociales para explicar cómo se siente. La aparente falta de interés de la artista es muy significativa, pues su progenitor lleva varias semanas ingresado.