El licenciado Osvaldo Granados apuntó a la faltante de dólares como una de las principales causas de la crisis económica actual de Argentina.

Cada vez falta menos para las elecciones y horas para el segundo debate presidencial 2023 y el licenciado Osvaldo Granados tuvo su columna de análisis económico y político en Radio Panorama, en el cual se centró en la faltante de dólares como uno de los principales problemas que el país atraviesa hoy en día.

“La situación es muy grave por una razón muy simple: no hay dólares. Cuando en Argentina no hay dólares no hay paraiso”, aseguró firmemente Granados y agregó: “están tratando de buscar de muchas maneras. Ayer usaron más de 100 millones de dólares para frenar el dólar MEP. O sea, no están usando dólares para importar”.

“En medio de los manotazos de ahogado, ayer hubo una denuncia judicial contra 18 bancos líderes. Hubo reuniones muy fuertes con todos ellos, pero les dijeron que no hay dólares, y Massa les dijo que liquiden. Hay muchos pesos y pocos dólares. Todo lo demás es verso”.

“Hubo grandes empresas que se sorprendieron cuando vieron que liberaron algunos permisos a la importación. O sea, liberan permisos, pero no dan los dólares. O sea, se siguen sumando las dedudas futuras. Vencen los plazos y tienen que pagar las importaciones y se las reperfilan para más adelante, o sea para el gobierno que viene. Aquí la clave es que es muy difícil hacer campaña así”aseveró Granados.

“En la época de Guzmán el dólar estaba 238 pesos. En un año y medio Massa lo llevó a 840. Es muy difícil hacer campaña así, hay que reconocerlo”, sentenció.

Por último, se refirió a la investigación que se lleva a cabo en la causa de Insaurralde y destacó: “Hay 200 viajes por el mundo de Insaurralde. Hay viajes a Paraguay por tierra, y de Paraguay a Colombia. Varias veces, pero nadie sabe porqué. Todo esto va a tener su repercusión. Hay que ver si alguien se lo plantea a Massa el domingo, en el próximo debate”.