Jesica Cirio: "Es mentira que Insaurralde me pagó 20 millones de dólares"

La modelo habló por primera vez sobre el caso que involucra a su ex marido y a la modelo Sofía Clerici

La conductora Jesica Cirio habló por primera vez en televisión luego de haber quedado imputada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, salpicada tras la exposición del romance entre su exmarido, Martín Insaurralde con la modelo Sofía Clerici.

La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, imputó en la tarde del jueves a la presentadora de La Peña de Morfi (Telefe), en una de las causas en la que quedó involucrada.

“Para mí fue una sorpresa, me desayuné con eso y fue bastante fuerte”, aseguró al aire de El noticiero de la gente (Telefe) sobre las imágenes de Clerici y si exmarido en un lujoso yate en Marbella.

En cuanto a los rumores de un supuesto arreglo económico de 20 millones de dólares con Insaurralde que trascendió en las últimas semanas, fue contundente: “No entiendo de dónde salió ese número. Es mentira. Nunca vi una cifra así toda junta. No es real. No hubo arreglo. Firmamos el divorcio hace tres meses”.

Las frases más potentes de Jesica Cirio sobre el escándalo de Insaurralde

* “No puedo hablar de sus viajes, yo puedo hablar de mí. De mis cosas”.

* “Una separación no se da por un solo motivo. Una relación se va desgastando. El resto son de público conocimiento. Si estoy acá es porque tengo una nena chiquita y quiero protegerla. Desterrar este arreglo millonario que nunca existió”.

* “Es bastante doloroso. Si bien yo me separé en noviembre el proceso de un duelo de una separación es muy largo”.

* “Me enteré como ustedes de todo. Yo no sabía que tenía esa relación desde antes”.

* “Soy una persona que trabaja desde toda la vida. Estoy a disposición de cualquier organismo que requiera los informes para cualquier cosa”.

Cómo está la causa de Jesica Cirio

La funcionaria le pidió al juez Ernesto Kreplak que abarque la investigación sobre Martín Insaurralde y su exesposa por el famoso acuerdo del divorcio firmado en los Estados Unidos, que habría sido millonario. Sofía Clerici también fue imputada por el encubrimiento de los delitos.

Es la primera vez que Cirio da la cara en un medio, a pesar de que en las últimas horas se supo que expresó su angustia por lo que estaba viviendo en un grupo de WhatsApp con sus compañeros de Telefe. “Es una pesadilla”, dijo.