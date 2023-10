Araujo recibió a la delegación que participó de los Juegos Evita en Mar del Plata

Los juegos se disputaron la semana pasada en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires

En la mañana de este viernes, el intendente de la ciudad de Fernández, recibió en el salón de acuerdos del edificio municipal, a los integrantes de la delegación local que participó de las instancias finales en diferentes disciplinas de los Juegos Nacionales Evita 2023 Juveniles y Adaptados, disputado la semana pasada en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Acompañado por el Director de Deportes Prof. Nelo Magin Iturre y la Secretaria de Cultura Prof. Marcela Gerez, el Dr. Víctor Araujo hizo entrega de reconocimientos a los atletas de esta ciudad y a su vez hizo entrega de presentes a Juan Ignacio Sayago que obtuvo la medalla de Oro en Lanzamiento de Bala Adaptado en la categoría Sub 14 y a Ihara Valentina More, que se consagró campeona junto al equipo Atlético Santiago que participó en la Categoría Sub 14 de Fútbol Mixto.

El Dr. Araujo felicitó a los jóvenes por el esfuerzo y el espíritu deportivo, destacando el apoyo que reciben los chicos desde las instituciones y desde la familia para que puedan desarrollar las actividades deportivas.

Asimismo, el intendente ratificó su compromiso con el deporte y ponderó las políticas orientadas en este sentido desde el gobierno provincial. "Desde el municipio vamos a respaldar siempre las actividades deportivas que se impulsan desde las distintas instituciones como así también a los deportistas que de manera individual representan no solo a nuestra ciudad sino también, muchas veces a la provincia", indicó.