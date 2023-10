Volvió a la casa para lavar la ropa manchada con sangre tras intentar matar a su expareja

Tras dejar a la mujer malherida en la puerta del hospital y volvió a su casa para lavar la ropa manchada de sangre. El violento caso ocurrió en La Plata. La víctima está en estado reservado.

A menos de 24 horas del femicidio a puñaladas de Cecilia Góngora, la ciudad de La Plata volvió a ser escenario de un dramático caso de violencia de género. Un hombre, de nacionalidad colombiana de 32 años, atacó también a puñaladas a su ex pareja, la llevó hasta la entrada de un hospital, la dejó y huyó hasta su casa.

Cuando la Policía Bonaerense lo detuvo, descubrieron que el agresor había puesto sus prendas de vestir dentro del lavarropas para sacarle las manchas de sangre. La víctima está internada en grave estado.

El violento hecho ocurrió dentro de la casa que la pareja compartió en un momento, ubicada en la calle 27, entre las calles 73 y 74. Allí, en circunstancias que todavía son investigadas por la UFI Nº7, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, el hombre -identificado como Jonathan Subietta- atacó a puñaladas a la víctima con un cuchillo de cocina de gran tamaño.

El hecho se supo en base a lo poco que pudo decir la mujer, de 26 años, después de que el agresor la dejó en la entrada del Hospital San Martín. Herida, la víctima le dijo a los médicos que su ex la abandonó y se dio a la fuga con una menor de 7 años, que se cree que no es su hija, a bordo de un auto Volkswagen Up.

El personal del sanatorio dio aviso a la Policía, por lo que efectivos de la Comisaría 9°, se dirigieron a la vivienda de la calle 27 para tratar de dar con el hombre. Subietta, al notar la presencia de los agentes intentó escapar de la casa a pie. Los uniformados, tras algunas cuadras, lo detuvieron y pusieron a resguardo a la nena de siete años.

Durante la inspección de la casa que compartían la joven y su agresor, la policía encontró el arma que presuntamente fue utilizada en el ataque: un cuchillo de gran tamaño, de acuerdo con lo que se observa en las fotos a las que también accedió este medio.

Además, se descubrió que el agresor había intentado limpiar la evidencia al lavar su ropa en el lavarropas. Esta situación derivó en la presencia de una gran cantidad de agua mezclada con rastros de sangre en el desagüe. Las imágenes muestran un charco rojizo en el patio.

Desde el Hospital San Martín, informaron que la joven entró con múltiples heridas de arma blanca y fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia. Su estado se mantiene reservado, debido a la gravedad de los cuchillazos. Subietta fue imputado violación de domicilio, daño, tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por tratarse la víctima una mujer, en contexto de violencia de género y privación ilegal de la libertad agravada. Por ahora, Subietta no fue indagado.

Menos de un día antes, Cecilia Góngora, una mujer de 35 años fue asesinada a puñaladas delante del hijo mayor de ambos -un joven de 16 años- en una casa de la periferia de La Plata. Por el femicidio detuvieron a su pareja, un hombre identificado como Juan Ramón Navarrete (39), quien luego del hecho intentó quitarse la vida también con un cuchillo, que sería el que empleó para matar a la madre de sus hijos.

De acuerdo con los resultados preliminares de la autopsia, la víctima sufrió cuatro puñaladas en la región superior del tórax, una de las cuales le perforó el corazón. Por su parte Navarrete quedó detenido como acusado del delito de homicidio en contexto de violencia de género.