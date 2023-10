Blogueros se burlaron de la teoría de granadas y cocaína que lanzó Putin sobre la muerte de Prigozhin

Putin afirmó que los investigadores se habían equivocado al no realizar pruebas de alcohol y drogas en sangre, dado que habían encontrado cocaína en las instalaciones de Wagner principios de año.

Los blogueros patrióticos rusos se burlaron este viernes de la insinuación realizada por el presidente Vladimir Putin de que el avión del jefe mercenario Yevgeny Prigozhin explotó debido a la detonación de granadas de mano mientras los que iban a bordo estaban drogados con cocaína y consumían alcohol.

El avión privado Embraer en el que Prigozhin viajaba a San Petersburgo se estrelló el 23 de agosto al norte de Moscú y murieron las 10 personas que iban a bordo, entre ellas Dmitry Utkin, cofundador del grupo mercenario Wagner, cuatro guardaespaldas y una tripulación de tres personas.

Te recomendamos: Las causas: Vladimir Putin aseguró que el avión de Prigozhin no fue derribado

Putin declaró el jueves que se habían encontrado fragmentos de granadas de mano en los cuerpos de los fallecidos y que los investigadores habían descartado cualquier impacto externo en el avión, como un misil.

Sin embargo, Putin afirmó que los investigadores se habían equivocado al no realizar pruebas de alcohol y drogas en sangre, dado que el Servicio Federal de Seguridad había encontrado cinco kilos de cocaína en las instalaciones de Wagner en San Petersburgo a principios de año.

Los canales de comunicación de Wagner guardaron silencio, pero algunos seguidores y blogueros patrióticos expresaron su incredulidad.

“Así que un breve resumen: ¿La unidad más preparada para el combate en la historia de la Rusia moderna estaba comandada por alcohólicos y drogadictos que, siendo militares profesionales, no sabían manejar granadas de mano?”, dijo el canal de Telegram Children of the Arbat, que ha defendido las acciones militares rusas en Ucrania.

Te recomendamos: Los presos que murieron en Ucrania “se redimieron de los errores cometidos” aseguró Putin

Prigozhin, que prohibió a sus hombres consumir alcohol y drogas so pena de severos castigos, murió dos meses después de liderar un breve motín contra los líderes de la defensa de Rusia, en el que supuso el mayor desafío al gobierno de Putin desde que el ex espía de la KGB llegó al poder en 1999.

Explicación “irrisoria”

Diplomáticos occidentales afirman que Putin ordenó el asesinato de Prigozhin tras el motín. El Kremlin ha tachado de mentira esa acusación infundada y ha dicho que la investigación oficial aún no ha concluido.

“En este accidente aéreo murieron dos héroes de la gran Rusia, por si alguien lo había olvidado, y no drogadictos”, dijo el canal de Telegram Frente Sur. “La versión de una autodetonación es irrisoria y una farsa”.

Te recomendamos: Accidentes y otras causas sin explicar: la larga lista de muertes en la Rusia de Putin

Un canal de Telegram que se hace llamar CHVK publicó un montaje sarcástico de la propia voz de Prigozhin diciendo: “Bueno, por supuesto, esnifamos un montón de coca y luego lanzamos algunas granadas en el avión”.

El canal de Telegram Zona Gris, asociado extraoficialmente con Wagner y que cuenta con casi 600.000 suscriptores, publicó un texto de un bloguero de guerra que afirmaba que la cocaína a la que se refería Putin eran en realidad paquetes de detergente en polvo con apariencia de droga que la televisión estatal había descrito falsamente.

El FSB devolvió posteriormente los paquetes de detergente a Wagner, según el texto.

Vladimir Pastukhov, analista político, dijo que creía que Putin no esperaba que la gente creyera la versión de los hechos que había insinuado, sino que estaba señalando que Prigozhin y sus asociados habían sido “ejecutados según las reglas” por su motín.

“La propia elección del método de ejecución no es casual, sino profundamente simbólica. Las principales víctimas del motín fueron los pilotos militares derribados por las fuerzas de defensa aérea de Wagner. Y por eso el propio Prigozhin no sólo murió, sino que se convirtió en un ‘piloto derribado’”, escribió Pastukhov en Telegram.

“Al presentar una versión de sus muertes que es obviamente absurda y demostrativamente humillante para los wagneritas muertos y que es imposible de creer, Putin en realidad quiere que nadie la crea. (Pero) necesita que la sociedad entienda la indirecta sin ambigüedades: así es como se tratará a todo aquel (que nos traicione)”.