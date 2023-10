Drake anunció que se retirará temporalmente de la música: “Necesito concentrarme en mi salud”

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum ‘For All The Dogs’ que incluye una colaboración con Bad Bunny, el canadiense anunció que cerrará la puerta de su estudio “con llave” por, al menos, un año.

Este viernes, el rapero canadiense Drake celebró el lanzamiento mundial de su octavo álbum de estudio titulado ‘For All The Dogs’, que contiene una larga lista de 23 canciones, en la que incluye una colaboración especial con Bad Bunny. Sin embargo, durante el tercer episodio de su programa estilo podcast de SiriusXM, ‘Table For One’, sorprendió a sus fanáticos al revelar que es posible que no haga nueva música por un largo periodo.

“Probablemente no haga música durante un tiempo”, dijo. “Voy a ser sincero con ustedes. Necesito concentrarme en mi salud, ante todo, y pronto hablaré de ello”. Respecto a los motivos, el ganador del Grammy llamó a la calma y aclaró que no es nada grave, pero que ha estado lidiando con “los problemas más locos” con su estómago durante muchos años.

El intérprete de ‘God’s Plan’ tiene muy claro que primero es su salud y que luego vendrá lo demás, pues resalta que quiere hacer las cosas bien y que las personas estén saludables.

Sin dar más detalles sobre sus dolencias estomacales, el también productor discográfico señaló que cerrará la puerta de su estudio con llave por un tiempo indefinido. “Ni siquiera sé cuánto, tal vez un año y algo más, tal vez un poco más tiempo”, detalló. Además, le confesó a su audiencia que también tiene otros intereses en los que ocuparse durante ese tiempo.

En un intento ingenioso de describir su nuevo álbum y momentos antes de anunciar la impactante noticia, el icónico rapero aprovechó en mandarle una indirecta a todas sus ex parejas. “Ustedes saben el valor de cada cartera, pero definitivamente no conocen el valor del trabajo duro”, dijo mientras explicaba que espera que las canciones de ‘For All The Dogs’ representen la superación exitosa de una ruptura con alguien más y que el público pueda disfrutarlas.

Un día antes de publicar su nuevo álbum, el también productor discográfico estrenó uno de sus temas ‘8AM in Charlotte’, con un videoclip en el que presenta a su hijo Adonis Graham, que fue el dibujante del arte de la portada del álbum. El emotivo material audiovisual muestra al niño de 6 años explicando su dibujo al rapero, en el que plasma una cabra (”GOAT”) en honor a él.

‘For All The Dogs’ es el octavo material discográfico del también actor canadiense y representa el primer proyecto de larga duración de Drake desde Her Loss en 2022, que fue su colaboración junto al rapero británico 21 Savage. El flamante álbum contiene una larga lista de 23 canciones, entre las que resalta ‘Gently’, su colaboración con el cantante puertorriqueño Bad Bunny. La inspiración para el álbum está relacionada con el libro de poesía del rapero, ‘Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness’, que publicó en junio.

Recientemente, se supo que el intérprete de ‘One Dance’ acudió a una subasta en la que adquirió el cotizado anillo del legendario rapero Tupac Shakur por más de un millón de dólares, siendo el objeto más costoso de la subasta de artículos de hip-hop, que alcanzaron un valor total de 1,8 millón de dólares.

Shakur lució la ostentosa joya en los MTV Video Music Awards de 1996 por última vez, días antes de fallecer víctima de un tiroteo. Era un anillo diseñado por él mismo en oro, diamantes y rubíes y grabado con la inscripción Pac & Dada 1996, en referencia a su compromiso con Kidada Jones.