"Ayer me peleé con mi hijo": el drama de Jimena Barón por el que temió salir en las noticias

La cantante compartió sus sentimientos en su cuenta de Instagram y criticó de manera contundente a "la generación sensible".

Jimena Barón usó sus redes sociales para expresar su enojo con Morrison, el hijo de nueve años que tuvo con Daniel Osvaldo, y realizó una fuerte crítica a la generación de cristal.

“Ayer me peleé con mi hijo. No pasa mucho. La verdad que yo tengo un vínculo, creo que particularmente bueno con él. Él es muy compinche, él es muy compañero, muy empático con mi situación de madre que lo cría sola y le banca todas sus cosas”, contó la cantante en sus historias de Instagram.

Acto seguido, explicó que el conflicto comenzó por la PlayStation 5: “Está pasando que se ponen muy pasionales. Los escucho a los amigos también porque el sonido de los amigos sale del control remoto. Y se ponen muy intensos”.

Con humor, contó que pese a que se considera una madre “copada” y “compinche”, temía salir en los noticieros por la manera en que le gritó a Momo para retarlo.

“Hoy vienen de nuevo cuatro amigos a dormir. Pero ayer, viste cuando a pesar de todo respirás, intentás, dejás pasar una, dos, tres... el pibe a las once de la noche seguía despierto, me hizo la rebelión de prender la tele a pesar de que yo le estaba diciendo que no”, expresó.

Entre risas, siguió: “Gritos. Yo dije ‘si me escuchan, mañana salgo en el noticiero’. Acabo de prender el noticiero para ver si estaba yo en las noticias”.

Barón relató que a raíz de los gritos quedó con dolor de garganta y bastante angustiada por la discusión: “Los gritos encima con el filtro de que tengo que ser educada, no puedo perder del todo los estribos”.

En ese sentido, reflexionó: “Muy pocas veces hemos llegado a estas situaciones. En pandemia tal vez un par… Y hay algo que igual a mí me parece que está bien… que siento que hay una era en la maternidad y la paternidad”.