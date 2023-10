La Banda: Marcelo "Coyu" Noriega presentará su nuevo libro "Cuentos Nocturnos"

El libro tendrá una presentación oficial que será anunciada a la brevedad pero el público lo puede ya adquirir en la Libreria Utopía y en la Papelería y Librería Basbus.

El profesor de filosofía y pedagogía, artista plástico, historietista y escritor bandeño, Marcelo "Coyu" Noriega, se encuentra presentando con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda, su nuevo libro titulado "Cuentos Nocturnos".

Al consultarle sobre su trabajo, Marcelo Noriega, explicó: "Mi nuevo libro se titula 'Cuentos Nocturnos' y está basado en historias supuestamente reales como aclaro en la introducción del mismo, no tiene documentación o fotografías que aseguren lo que ha ocurrido. Sin embargo, son cosas que me contaron personas serias, fidedignas, que no mentirían. Por eso yo lo escribo en forma de cuentos o de relatos, lo convierto en narrativa para que quede a criterio del lector si lo toma como una documentación o una simple ficción".

"Mi objetivo primario es entretener, como su nombre lo indica, son cuentos que llevan al lector a la ilación de la historia y llegar a una conclusión. Algunas personas la podrían utilizar como una documentación de que ocurren hechos paranormales o mágicos en la ciudad de La Banda y en las rutas del norte del país", agregó.

Además, dijo: "Defino al libro como ficción o relato mágico, porque son relatos teóricamente que ocurren en nuestro mundo natural pero de pronto algún hecho quiebra esa naturalidad o círculo de lo cotidiano y lo convierte en algo mágico, trascendente o metafísico".

"Cuentos Nocturnos" tendrá una presentación oficial que será anunciada a la brevedad pero el público lo puede ya adquirir en la Libreria Utopía y en la Papelería y Librería Basbus. También se lo puede conseguir en formato PDF, para ello los interesados deben comunicarse con el autor a través del siguiente número 3853003565. Sino a través de sus redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube donde se lo puede encontrar como: Marcelo Miguel Noriega.