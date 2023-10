Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Alejandro Fantino

La Chiqui regresa a la pantalla chica para inaugurar formalmente los súper sábados de la televisión.

Con el esperado regreso de Mirtha Legrand a su histórico ciclo de televisión, el siempre caliente espacio de los sábados por la noche pone toda la carne al asador. Es que a su habitual contienda televisiva con Andy Kusnetzoff y PH, Podemos hablar (Telefe), se sumó este año Alejandro Fantino, que la semana pasada estrenó La última cena por El Nueve.

Como fue anunciado en reiteradas oportunidades, la Chiqui tendrá en su primer programa al candidato a presidente Javier Milei y la humorista Fátima Florez. Una de las parejas del momento se gestó en el mismo estudio de la localidad de Martínez donde se graba el programa, cuando el economista de La Libertad Avanza y la imitadora coincidieron el el 22 de diciembre pasado durante su visita al programa.

Según comentó la diva, ella fue una especie de celestina de la pareja que todavía no se mostró públicamente, aunque ya oficializaron su relación sentimental horas después de conocerse el resultado de las PASO.

Mientras tanto, Andy Kusnetzoff llevará al tercer programa de PH, Podemos hablar a cinco personalidades bien diferentes entre sí, tal el espíritu del ciclo. Desde las 22 horas, se prestarán a compartir similitudes y diferencias el actor Facundo Arana, el líder de Turf y ex Mastechef Celebrity Joaquín Levinton, la ex Gran Hermano Daniela Celis, el periodista deportivo Gastón Edul, de destacada cobertura en el Mundial de Qatar y La Joaqui, una de las jurados de Got Talent Argentina, el programa más visto de la televisión actual.

El conductor había manifestado sus expectativas respecto al rating: “Por supuesto que uno quiere ganar, porque eso te da tranquilidad en el canal, te da más más libertad para hacer cosas. Pero siempre hay que pensar en uno”, dijo convencido. “Hasta ahora siempre seguí mi manual, hicimos la nuestra y no nos fue mal”, agregó, y cerró poniendo el foco en la confianza en lo propio más allá de lo que digan los números: “Creo que lo que tenemos está bueno y hay cosas que uno puede modificar o revisar, pero dentro de determinadas herramientas. A un programa le va mal cuando pierde su esencia y su identidad”.

Por su parte, Alejandro Fantino presentará el segundo episodio de La última cena, a las 21 horas por la pantalla de El Nueve. Compartirá la mesa el folklorista Chaqueño Palavecino, el abogado Fernando Burlando, la actriz Carla Quevedo, el psicólogo Gabriel Cartaña, la modelo y conductora Luli Fernández y el actor Pablo Alarcón, quien recientemente fue noticia por su multitudinario espectáculo a la gorra en Plaza Francia. En el reportaje mano a mano, que casualmente la semana pasada estuvo destinado a Javier Milei, en esta oportunidad estará el exfutbolista y actual entrenador de Independiente, Carlos Tévez.

“Tenía ganas de hacer esto, de conversar, de conocer más historias de las que conozco”, contó Fantino en la introducción a su primer envío, en el que sentó a sus invitados en un esquema de mesa sin cabecera. “Mi palabra no es la que vale, va a ser una más de tantas y lo que va a correr acá es la conversación”, anticipó. En el mismo sentido, aseguró que “lo que me interesa es conocer historias, que pasen un lindo sábado a la noche y que desconecten un poco de la mugre y de la locura de la semana”, estimó.