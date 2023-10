Mirtha Legrand entrevista a Javier Milei y a Fátima Florez en su regreso a la televisión

La Red Nacional Integral del Cáncer realizó una encuesta y el 86% de los centros encuestados refirió tener escasez de por lo menos un tipo de medicamento contra el cáncer.

La espera terminó y Mirtha Legrand volvió a la televisión, su segundo hogar desde hace 55 años. Con la emoción a flor de piel, la gratitud a su público incondicional y la contención de sus afectos, la Chiqui hizo sonar su inconfundible melodía y después de un video con algunos momentos icónicos de su carrera, se encendió la luz de aire y saludó como tantas otras veces. Sí, Mirtha está de vuelta, y para su estreno de gala, reservó a una de las parejas del momento: el candidato presidencial Javier Milei y la humorista Fátima Florez.

Con un vestido lila, firmado por su histórico diseñador Claudio Cosano, Mirtha saludó de pie y se sentó bañada de aplausos: “Vamos a comenzar los legendarios sábados. Porque yo ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, sentenció para recibir la segunda gran ovación.

A continuación, la conductora se refirió a la incertidumbre que se generó en torno a su regreso a la televisión, y a los rumores sobre el cambio de emisora. “Le mando un beso enorme a la gente de América, que son amorosos. Los quiero muchísimo. América no está, Telefe tampoco estaba. Que sí, que no... ríanse porque es gracioso y dramático al mismo tiempo”, rememoró entre risas. ”Y bueno, he vuelto a El Trece, queridos”, anunció y agradeció a Adrián Suar, a Pablo Codevila, presente en el estudio, y a su nieto y productor, Nacho Viale.

Más allá de las negociaciones, Mirtha reconoció que en un momento pensó que no volvía a la televisión, pero el cariño de la gente le hizo cambiar de opinión. “Me dediqué a ir a los teatros de noche. Quiero agradecer al público lo que me han aplaudido, el amor que me tienen y cómo me lo demuestran, ese público maravilloso que he conquistado a través de tantos años, de tantos años que estoy trabajando y que me dicen cosas maravillosas”, señaló emocionada.