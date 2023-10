Javier Milei ratificó su denuncia contra Patricia Bullrich y habló del escándalo de Martín Insaurralde

El ciclo que conduce la reina de los almuerzos volvió a la pantalla con la participación del candidato a presidente de La Libertad Avanza y la humorista, quienes confirmaron su romance hace algunas semanas.

Mirtha Legrand volvió esta noche con su clásico programa, que ya lleva 55 años de trayectoria. En esta oportunidad, la diva tuvo como invitados al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y la humorista Fátima Florez, quienes confirmaron su romance luego del triunfo del economista en las PASO. Durante la cena, que fue grabada anoche, el libertario reiteró sus críticas a Patricia Bullrich y habló del escándalo de Martín Insaurralde en Marbella.

Al inicio del programa, Fátima Florez alentó a Legrand entre los aplausos de los presentes por su regreso a la televisión. Milei, por su parte, aprovechó para elogiar el color del vestido que eligió La Chiqui: “Sigamos pintando todo de violeta. Es el color de La Libertad Avanza”.

La pareja recordó el día que se conocieron en ese mismo programa pero, según relataron, el flechazo no fue inmediato, sino que se generó luego de varias conversaciones por redes sociales. Consultado por la posibilidad de casarse, como ocurrió con María Eugenia Vidal y Enrique Sacco, Milei respondió: “El problema es si se mete el Estado. Si es un contrato entre partes yo no tendría ningún problema. El problema es cuando el Estado se pone a regular algo y, como todo lo que hace el Estado, hace daño. La intromisión del Estado, dentro del contrato matrimonial, lo que hace es que la relación de las parejas empeore”.

“Yo voy a terminar con la inflación”, prometió el economista liberal. “Los jóvenes son naturalmente rebeldes al statu quo y la verdad es que el statu quo en Argentina es socialista. Naturalmente la rebelión tenía que ser liberal. Y los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro, que es la educación pública, que es adoctrinamiento puro, ya sea de gestión estatal o privada. Y después están las redes sociales: lo que les dice el profesor lo pueden chequear en redes. Y eso generó una gran oleada de gente siguiéndonos”, respondió Milei sobre el apoyo que logró en el público más joven que, según analizó, se potenció en el contexto de pandemia, momento en que “se revalorizó la libertad”.

Luego del fenómeno instalado en la sociedad, Milei recordó que el siguiente paso fue la elección legislativa del 2021: “Nos decían que no íbamos a pasar las PASO, que perdíamos contra el voto en blanco que la izquierda nos arruinaba y, sin embargo, salimos terceros”. Durante la cena, la conductora le preguntó por qué trató de comunista al Papa Francisco y, si bien no se corrió de su postura, aclaró que esas declaraciones las hizo hace seis años cuando todavía no pensaba involucrarse en política.

También hizo un repaso por las medidas que pondrá en marcha en caso de llegar a la Casa Rosada: “Primero vamos a llamar a sesiones extraordinarias. Segundo, mandamos todas las leyes de reformas. Nosotros estamos planteando hacer una reforma al Estado para poder bajar el gasto público, para también bajar impuestos, hacer un cambio en la estructura tributaria para simplificarla y, obviamente, para bajar impuestos, desregular la economía, ir a una situación de un mercado laboral, una modernización del mercado laboral para que sea más flexible. Básicamente abrir la economía y eliminar el Banco Central”.

El candidato a presidente de La Libertad Avanza alertó que Argentina está “al borde de un desastre” porque, según detalló, “tenemos indicadores monetarios peores que los que teníamos en el Rodrigazo, con un desequilibrio en el balance del Banco Central, peor que la previa de la híper de Alfonsín. Y esto es lo más grave de todo. Con indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001″.

“Estamos al borde de la peor crisis de la historia argentina. Y todavía siguen hablando de tener política monetaria. Es un mecanismo de estafa. ¿Sabe cuánto nos robaron los políticos vía el Banco Central en los últimos 20 años? 280 mil millones de dólares. ¿Por qué cree que tanto me tiran los políticos cuando quiero eliminar el Banco Central? Porque es un mecanismo por el cual los políticos nos roban a los argentinos de bien”, insistió.

Además, reiteró que admira al ex ministro Domingo Cavallo como economista y definió al gobierno de Carlos Menem como “el mejor de la historia argentina”. “Las reformas que hizo durante los 90 fueron verdaderamente formidables y, de hecho, todavía tenemos luz, gas, teléfono y todo gracias a las reformas”, resaltó.

“Un tercio de los trabajadores formales están debajo de la línea de la pobreza. Y eso es todo culpa de los políticos. ¿Sabe cuál es el problema? Que la solución está en manos del problema porque implicaría que los políticos resignen sus privilegios de casta y no quieren hacerlo. Cuando digo la casta, la casta es no solo los políticos ladrones, sino también los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a sus trabajadores”, agregó Milei.

El economista repasó sus objetivos para los próximos años: “En los primeros 15 años de aplicar todas las reformas pro-mercado que estamos proponiendo nosotros, podríamos parecernos a países como por ejemplo Italia, Francia o como por ejemplo, podría ser un poquito mejor que España. En 20 años nos podríamos parecer a Alemania, en 35 años nos podríamos parecer a Estados Unidos y en 40 años nos podríamos parecer, por ejemplo, a Irlanda”.

Mirtha Legrand interrumpió a Milei para hablar de la corrupción en la política, y puso como ejemplo el escándalo de Martín Insaurralde en Marbella. En ese sentido, Milei consideró que las imágenes que circularon del ex jefe de Gabinete bonaerense le dan la razón a sus ideas: “Cuando yo digo que hay que recortar con una motosierra el Estado me dicen ‘Ay, no, no se puede’. ¿Cómo que no se puede? Ahí está el Estado porque todo lo que hace el Estado lo hace mal”.

En un momento distendido de la cena, la conductora le consultó si era cierto que habla con su perro muerto y si vive con su hermana. Ambos rumores fueron desmentidos por Milei: “Que digan lo que quieran”.

Milei ratificó su denuncia hacia su adversaria en las próximas elecciones, Patricia Bullrich, al asegurar que tiene “un pasado como terrorista de Montoneros”. “Eso está documentado en libros sobre Galimberti y sobre ella. Tiene dos situaciones en las cuales está implicada una en el año 76 y otra en el año 77″, agregó.

“Va a tener que explicar qué hizo en los 70, que era básicamente una terrorista tira bombas, es decir, militaba en la JP y apoyaba a Montoneros, el ejército revolucionario del pueblo, o sea el ERP, es decir, grupos armados, terroristas que secuestraban gente, mataban gente, torturaban gente, tiraban bombas. De ahí viene ella”, insistió.

“¿Sabe por qué Bullrich no hizo nada enfático con lo de Insaurralde? Porque el candidato que tiene en Lomas de Zamora fue durante diez años la mano derecha de Insaurralde”, denunció Milei, aunque evitó dar nombres.

El candidato de La Libertad Avanza ratificó sus dichos sobre lo sucedido durante la última dictadura militar: “Lo que vivió Argentina en ese momento fue una guerra, fue una guerra. El Estado tiene el monopolio de la violencia. Quiere decir que el Estado tiene que jugar en las reglas de juego. Tiene que respetar las reglas de juego. Aún cuando el que está del otro lado juegue sucio. ¿Está claro eso? Por lo tanto, todos los excesos que se cometan por encima de ahí son delitos de lesa humanidad y tienen que ser sancionados”.

“Eso no quiere decir que del otro lado eran inocentes. No eran jóvenes idealistas. Eran asesinos que querían instalar el comunismo en Argentina. Entonces iniciaron la revolución armada. Que además recibían formación en Cuba, que obviamente no viajaban de manera directa a Cuba. Iban y viajaban a países satélites de Cuba, cambiaban el pasaporte y de ahí se iban para Cuba. Recibían formación militar y de ahí volvían para hacer los desmanes que hacían acá. Y ahí lo que hay que tener claro es que eso fue algo que hubo crímenes de un lado y del otro y que hay que reconocer las víctimas de un lado y del otro también”, aseguró.