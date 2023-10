Slash regresa a Buenos Aires para hacer explotar el Movistar Arena

El histórico guitarrista se presentará junto a Myles Kennedy & The Conspirators

El emblemático guitarrista Slash desembarcará en Buenos Aires con su supergrupo en el marco de la gira 2024 “The river is rising”.

Las entradas estarán disponibles a partir del martes 10 de octubre a las 10 de la mañana en Movistar Arena.

Producido por Fenix Entertainment, el show será espacio donde sonarán éxitos de sus cuatro álbumes de estudio, como «World On Fire», «You’re A Lie», «Standing In The Sun» y «The River Is Rising».

Después de dejar Guns N’ Roses, Slash obtuvo aclamación de la crítica con Slash’s Snakepit y éxito global con la super banda Velvet Revolver antes de embarcarse en su propia carrera solista.