Su hermana le mandó una carta documento para intimarlo a hacer algo conmovedor: "Entregate y tendrás un juicio justo"

Un joven reveló que recibió una inesperada "demanda" a través del correo, sin embargo, cuando leyó la nota, confirmó que era una hermosa noticia familiar que lo dejó anonadado.

Las cartas documento son más comunes de lo se piensa, ya que son un medio de comunicación fehaciente entre dos personas que se utiliza principalmente como medio de prueba para dejar constancia sobre un tema o problemática puntual. Si bien la mayoría de las personas las entiende como una herramienta "negativa" o de "amenaza", son indispensables para defender los derechos de los individuos y hasta pueden dar buenas noticias.

Esto fue lo que le sucedió a un joven oriundo de Santa Fe, quien compartió a través de la red social X (ex Twitter) que el correo le dejo en su casa un "oficio judicial" escrito por su propia hermana.

Pese al desconcierto, la gran sorpresa llegó cuando descubrió que aquel mensaje tenía un particular pedido que lo dejó sin palabras y enterneció a miles de usuarios.

El protagonista de esta insólita historia que causo furor en redes sociales se llama "Mariano Bär" (@mariano_bar), quien se desarrolla profesionalmente como abogado y es oriundo de la capital provincial de Santa Fe.

Dada su labor, está acostumbrado a ver cartas documentos de clientes o personas en general, sin embargo, nunca se imaginó que su propia familia le podía enviar una de ellas.

Recientemente, llegó a su casa un escrito, pero en esta oportunidad quedó anonadado cuando descubrió que la emisora era ni más ni menos que su hermana. Sin dudarlo, abrió el sobre para leer detenidamente las palabras que le habían enviado y se encontró con un dulce pedido de padrinazgo que no dudo en publicar.

"Me mandaron una carta documento", escribió el abogado en su cuenta de Twitter y compartió una captura en donde se podía descifrar la impensada "demanda" que comenzó detallando "De n/mayor consideración: DNI N.º a definir. Y en virtud de la conducta manifestada por Ud., para con su hermana mayor".

"Intimámosle a que en el plazo, perentorio e improrrogable de lo que le lleve aplacar la emoción de recibir la presente, proceda a manifestar vía WhatsApp, si acepta constituirse en Padrino de la mencionada apercibimiento de recibir nuestro reproche y el de la mismísima ‘Puki’", denunció la sorpresiva carta documento.

En pocas horas, el original pedido de la mujer se volvió furor en la red social X y superó los 14 mil "me gusta". Además, miles de usuarios no pudieron contener la ansiedad e indagaron sobre cuál fue la respuesta de Mariano Bär, mientras que otros no dudaron en felicitarlo por su nuevo rol.

"Qué plazo te llevo aplacar la emoción??? ¡A ver si contestaste en término!", preguntó una mujer a lo que el joven respondió: "Diez minutos y por texto". Otro hombre sostuvo que le pareció brillante la forma que tomo la propuesta, sin embargo, le parecía prudente que "Mandara una carta documento con su respuesta".

"Qué buena anécdota para contarle a la ahijada… ¿Por qué sos mi padrino? Tus viejos me intimaron por carta documento", comentó otro cibernauta mientras que una joven afirmó "A mí si me hacen asustar con una carta documento les digo que no y ni aparezco si me invitan" y otra chica aseguró "Me parece tenebroso y hermoso en partes iguales"

La insólita historia de la carta documento término de la mejor manera, el joven abogado santafecino aceptó la propuesta de ser padrino del futuro hijo de su hermana. Pero más allá de esto, también fue un lindo momento familiar para demostrar cuanto se quieren y valoran.