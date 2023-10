"Un momento muy lindo en mi vida": así definió Joaquín Furriel su relación con Guillermina Valdés

Luego de confirmar su romance, el actor volvió a mencionar a la ex pareja de Marcelo Tinelli.

Hace unos días, una noticia sorprendió al mundo artístico: Joaquín Furriel reveló que estaba en pareja con Guillermina Valdés. En diálogo con Catalina Dlugi, en Agarrate Catalina, el ciclo que la periodista conduce en La Once Diez/Radio de la Ciudad, el actor volvió a referirse a la expareja de Marcelo Tinelli. “Me relacionan ahora con Guillermina y está bien que lo hagan porque hace varios meses nos conocemos con ella y estamos en una relación”, dijo Furriel sobre el tema y como suele mantener un perfil bajo, no quiso ahondar en los detalles de ese vínculo.

“No tengo mucho más que contar, me siento muy bien y estoy pasando por un momento muy lindo en mi vida”, agregó finalmente, para ya no querer volver a referirse al tema.

Hace unas semanas Yanina Latorre contó en LAM que los actores habían comenzado un romance. “Yo mandé a hacer guardia para ver si podíamos tener una imagen, no conseguí, se ve que hoy no se vieron. Él es Joaquín Furriel, bomba eh”, sostuvo la panelista y dio su opinión: “La pareja es hermosa por donde la mires. Un hijo entre ambos… No sé si por la edad querrán tener más hijos, pero me encantan”, aseguró la panelista.

Los protagonistas de esta historia no habían hablado al respecto ni para confirmar ni para desmentir pero finalmente, en diálogo con La Nación, el actor confesó su romance con la actriz y dio detalles exclusivos al respecto. “¿Son ciertos los rumores sobre tu relación con Guillermina Valdés?”, le preguntaron a lo que él contestó: “Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco mostrar, y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente. Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores y he estado con actrices: con Paola (Krum), que es la madre de mi hija, con Eva (De Dominici) y ahora con Guillermina”, reconoció Joaquín.

También, se explayó acerca de los puntos de unión que tiene con la empresaria. “Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no me siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho; es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida”, destacó.

Por su parte, Guillermina también habló al respecto. En Socios del Espectáculo, Adrián Pallares leyó en vivo un mensaje de la propia actriz. “Es así como dijo Joaco, estamos conociéndonos hace unos meses”, admitió al ciclo de El Trece. Cuando el periodista le consultó si podía agregar algún dato más, ella fue contundente. “Sí, que es una muy buena persona”, subrayó sobre su incipiente vínculo con Furriel.