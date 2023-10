Yanina Latorre le respondió a Carmen Barbieri tras el aviso de la carta documento

Tras el conflicto entre ambas que inició por las opiniones de la picante panelista de Ángel de Brito sobre la escandalosa separación de Federico Bal y su ex Sofía Aldrey, la conductora explicó por qué había bloqueado a la que era su nuera: "Si yo le escribía a Sofía y le ponía todo lo que pensaba y sentía en ese momento, iba a quedar como una pésima madre".

Ante esto, Latorre le contestó: "La bloqueaste desde el primer día, le podrías haber pedido perdón como una buena madre", deslizó.

Y siguió: "No sé qué quisiste decir, que ibas a quedar mal con Federico. La bloqueaste desde WhatsApp, pero igual la podés llamar, te puede llamar. Te puede llamar desde otro número. Verso al pedo, la bloqueaste. Estoy esperando el juicio, no me llegó ninguna carta documento. Me encantaría que me llegue porque no sé que vas a poner", indicó picante la esposa de Diego Latorre.

"Mentirosa, chicos, libertad de expresión. No sé qué tipo de abogado estás teniendo. Es más, dijo que se habían separado mucho antes (en relación a Federico Bal y Aldrey) y es mentira, ellos estaban juntos. Todo es como una bola de mentira que siguen ensuciando. A Sofía Aldrey le creó todo, ella me llamó y me contó todo. Del otro lado todo mentira, menos las chicas que contaron la verdad", disparó contra Barbieri.

Finalmente, aseguró: "Era fácil. Llamala y pedile disculpas, decile 'Mira te pido disculpas de parte de toda la familia, yo no lo crié para esto, yo a vos te quiero mucho'. Soy amiga del abuelo de Sofía dice, el abuelo no te puede ni ver".