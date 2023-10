Guerra Israel - Hamas: elevan a 1.100 la cifra de muertos y el ejército israelí atacó 800 objetivos

El gobierno también confirmó que más de 100 israelíes fueron secuestrados en Gaza por la brutal ofensiva del sábado, se desconoce su estado de salud.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y destruyeron en la madrugada de este domingo objetivos clave de Hamas en la Franja de Gaza, entre los cuales se encontraban una sede de inteligencia y una estructura militar que utilizada por la organización terrorista que este sábado desplegó una sorpresiva e implacable ofensiva. El último balance de víctimas fatales es de un millar, más de 700 en Israel y 413 en la Franja.

Hacia la tarde, se confirmó que más de 800 puntos habían sido atacados en Gaza desde el comienzo de las hostilidades en la madrugada del sábado. "Todavía hay fuerzas enemigas dentro de Israel", dijo el contralmirante Daniel Hagari en una declaración a periodistas.

Según precisó el FDI, se apuntó en la madrugada contra “diez infraestructuras operativas” que fueron utilizadas por Hamas “para dirigir el terrorismo en la Franja de Gaza contra el Estado de Israel”.

En un hilo de “X”, antes Twitter, indicó que “fueron atacadas dos sucursales bancarias utilizadas por la organización para financiar el terrorismo, incluido el Banco Nacional Islámico utilizado por la organización para financiar actividades terroristas y la primera sucursal bancaria de la organización y un almacén donde la organización terrorista almacena armas y equipo militar”, entre otros edificios.

En apenas horas, más de 700 personas han muerto en Israel en la guerra con las milicias de Gaza; mientras que en la Franja el último recuento cifra las víctimas mortales en 413 palestinos.

El Ministerio de Sanidad de Israel confirmó que además hay más de 2.243 heridos en los hospitales israelíes, 365 de ellos en estado grave. La elevada cifra de muertos confirmada en poco más de 24 horas no tiene precedentes en la historia de Israel, tan solo comparable a la cruenta primera guerra árabe-israelí de 1948, tras la fundación del Estado judío

En Gaza, donde Israel lanzó las decenas de rondas de ataques aéreos contra la infraestructura militar de Hamás, los muertos suman 413 -entre los que hay 78 menores y 41 mujeres- y más de 2.300 heridos

Sin embargo, el Ejército israelí asegura haber matado a más de 400 milicianos palestinos en la Franja, y cientos en territorio israelí, desde el comienzo ayer de esta nueva guerra entre Israel y las milicias de Gaza, que no tiene precedentes en su envergadura.

Las tropas de Israel recuperaron el control de 29 lugares dentro del país que fueron tomados este sábado por Hamas, aunque siguen los combates contra milicianos de este grupo todavía en ocho puntos, confirmó hoy el portavoz del Ejército, Richard Hecht.

Entre los lugares donde se mantienen enfrentamientos destacó la ciudad de Sderot y Beeri, donde la situación en términos de víctimas es crítica, así como la base militar en el distrito sur del Comando Central.

En esos lugares, Israel rescató a los ciudadanos que eran rehenes de Hamas en las zona liberadas, aunque no ha facilitado cifras; mientras medio centenar de personas, "soldados, pero también civiles, incluyendo niños y abuelos", permanecen secuestradas por el grupo dentro de Gaza, indicó Hecht.

Los rehenes en los kibutz de Beeri y Ofakim fueron rescatados durante la noche por las fuerzas de seguridad, y una comisaría de policía en Sderot, que había sido invadida por Hamas, fue despejada también durante la noche, con 10 hombres armados muertos, según las autoridades.

El portavoz también informó de que el Ejército va a evacuar a todas las comunidades israelíes colindantes con Gaza "por seguridad", lo que hace prever que todavía se espera un ataque a mayor escala sobre al Franja, que Israel ha bombardeando por aire repetidamente y con intensidad durante la noche.

"Aún no hemos limpiado todo el área. Aún puede haber terroristas", señaló.

También indicó que van a comenzar a evacuar a algunas comunidades palestinas dentro de Gaza, para que se desplacen a otros puntos de la franja y poder seguir desmantelando infraestructura de Hamas, aunque aclaró que no se tratará de un corredor humanitario para sacar población del enclave, sino desplazamientos dentro de ese territorio.

Según indicó, la aviación israelí ha atacado durante la noche 426 objetivos de Hamas, que incluyen bases militares, almacenes de armas, lanzaderas de cohetes y túneles.

"El ataque aéreo sigue en marcha. Va a llevar tiempo", señaló sobre la duración de esta guerra, sobre la que no se descarta "una incursión terrestre dentro de Gaza", aunque aclaró que ahora no es aún el momento porque no se dan las condiciones.