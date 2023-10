Myriam Bregman: "El sistema capitalista está destruyendo al planeta"

Así lo expresó la candidata a presidente por el Frente de Izquierda en el segundo debate presidencial.

En el minuto de presentación en el segundo debate presidencial, la candidata por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, expresó: "Quiero agradecer el apoyo que recibimos estos días. Somos muchas y muchos los que no nos resignamos. No queremos más privilegios para políticos ni jueces. Es hora de poner en pie una nueva fuerza política de la clase trabajadora".

Sobre Israel, afirmó que “nos duelen las víctimas civiles”, aunque con una referencia crítica hacia el gobierno de Israel. “Nos duelen las victimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la politica del estado de israel de pocupacion y apartheid contra el puebvlo palestino”.

Myriam Bregman y seguridad en el debate presidencial

"La derecha siempre dice que a la izquierda no le gusta hablar de inseguridad, cuando somos nosotros los que vivimos en un barrio como cualquiera. Lo que no nos gusta es hacer demagogia punitiva como hacen ellos, porque el gran delito se organiza desde arriba y eso implica hablar de las complicidades en sectores de las fuerzas de seguridad, políticos y judiciales", arrancó la diputada Nacional y candidata presidencial por del Frente de Izquierda, Myriam Bregman.

"Llegamos al extremo de lo que se votó en el Congreso con la ley de Sociedades por acciones simplificadas, votada por todos durante el gobierno de Macri, incluido el bloque de Schiaretti. Cuando se discutió, nosotros dijimos que no era para ayudar a los emprendedores, sino para darle un paraíso a los narcos, y es lo que pasó, ahora lo reconocen todos. Durante los 90, con la privatización de puertos, aeropuertos, hidrobias, también facilitaron la infraestructura para que entren y salgan los cargamentos de droga", cuestionó.

"Por eso hay que nacionalizar los puertos bajo control de los trabajadores y derogar toda esa legislación que permita el blanqueo y el lavado. Quien muestre los problemas de seguridad como un hecho aislado, te está mintiendo", continuó.

"Como me decía Darío, un joven de Rosario: ‘nos ofrecen más como soldaditos de la droga, que en la fábrica metalúrgica en la que trabajo. Solo hay salidas si cuestionamos las condiciones estructurales de este sistema y garantizamos trabajo, educación, cultura para la juventud", concluyó.

Respecto al segundo tema de Trabajo y Producción, la candidata del Frente de Izquierda. "A mí la realidad no me la tienen que contar, soy laburante. La dirigencia sindical traidora es la que garantiza la fragmentación. Hay que recuperar los sindicatos para demostrar que somos la inmensa mayoría. Desde la Izquierda somos los únicos que tenemos la banera para unir. Proponemos reducir la jornada laboral a 6 horas. Así se podrían generar más puestos de trabajo con un salario que alcance y sin aumentar los ritrmos de trabajo. La salida no es pisándole la cabeza a los de al lado. Nosotros peleamos porque sea la cabeza de una nueva sociedad".

Myriam Bregman expone con sus dos minutos en el último bloque. "El sistema capitalista está destruyendo al planeta. Sequías, incendios, ola de calor,contaminación y más contaminación, y aun así todos los candidatos proponen el extractivismo y el saqueo de los bienes comunes naturales".

"En jujuy lo dejaron claro, estas dispuestos a todo con tal de que avancen las empresas y saqueen el litio, ese es el secreto economico que hay detrás del llamado a la unidad nacional de sergio Massa. La juventud que se moviliza en el mundo nos muestra el camino de la lucha contra el capitalismo y la destrucción del planeta, es una lucha internacional. Ley de humedales ya,todos se pusieron de acuerdo y la cajonearon en el congreso, por un mar sin petroleras, el agua se defiende”, expresó Bregman a su turno.

En el minuto de cierre de cada candidato, Myriam Bregman precisó: "Tenemos un desafío enorme por delante, tenemos que dar un mensaje contundente. No somos sometidos ni cómplices. Te pedimos que elijas según tus convicciones, que no te resignes. No vamos a salir con salvadores individuales. Necesitamos enfrentar lo que viene, defender nuestros derechos e ir por más. Te propongo que levantemos la izquierda".