Crítica de "Golpe a Wall Street"

David ganó por goleada a Goliath en uno de los mayores escándalos financieros de los últimos tiempos, convertido en una entretenida mirada al capitalismo entendido, casi, como un juego de azar.

Por Àlex Montoya

Para Fotogramas

Películas como 'La gran apuesta' (2015), 'Margin Call' (2011) o 'The Informant' (2009) han convertido algunos casos reales que han paralizado la economía norteamericana en material de ficción de primera para hablar de la ambición desmedida, de capitalismo voraz, de un mundo ordenado por reglas inasequibles para el común de los mortales. Y de que la banca siempre gana, incluso cuando pierde. El sueño americano es, a menudo, una pesadilla.

'Golpe a Wall Street' retrata un recientísimo caso real para ofrecer una brizna de esperanza con un mensaje claro: la unión hace la fuerza. Aquí son un grupo de pequeños inversores de vidas como las nuestras: una enfermera, dos universitarias que quieren seguir estudiando o el vendedor de una tienda de videojuegos, se convierten en inesperados Davids contra el casi imbatible vigor de un Goliath que mide sus batallas desde una atalaya inalcanzable. Sin demasiada consciencia, esta gente humilde osa soplarle la oreja a eso que llamamos mercado, siguiendo las instrucciones de un líder de pelo largo, pañuelo samurái alrededor de la frente y afición a los memes de gatitos y al atletismo, un influencer que habla de economía y de la bolsa, y que da consejos sobre cómo participar de la especulación por la puerta de atrás, sin hacer demasiado ruido.

Con una potente historia real en la base, Craig Gillespie señala los claroscuros del mercado pero no hay atisbo de crítica al sistema. En realidad, y con armas mucho menos afiladas, los héroes de 'Golpe a Wall Street' participan del mismo repugnante juego que los tiburones financieros. El film, no podía ser de otro modo sin pretender que los espectadores con aversión a la macro (y micro) economía no vean explotar sus cerebros, apuesta por la simplificación, por la superficialidad. Esquematiza la complejidad de este colapso bursátil, y quiere diferenciar a los malvados que mueven el cotarro desde sus casoplones con piscina y se enriquecen sin asomo de escrúpulos, de los buenos, los que nos representan, acostumbrados a la derrota, y que solamente quieren sacar adelante sus vidas sencillas, pagar sus hipotecas y sus facturas. Como si la codicia y las propias normas del capitalismo feroz no fueran el problema, y la cuestión solamente dependiera de la bonhomía o la falta de escrúpulos de quienes participan en el jueguecito de marras.

Tampoco hay aviso alguno ante el peligro de las redes sociales y los creadores de contenidos, esa cantera de líderes mesiánicos que venden crecepelos, o criptomonedas, o consejos vendo que para mí no tengo, y arrastran a sus infelices followers, dispuestos a jugarse los cuartos, siguiendo a ciegas las instrucciones de alguien con vaya usted a saber qué intenciones. Aquí, como sabemos desde el principio, las cosas salen bien. Pero casi siempre salen regular, o te mandan a la lona. O bajo un puente.

Buscando entretener, prueba superada, el cineasta sazona la trama con el mismo sentido del humor que usaba en 'Yo, Tonya' (2017) o, incluso, en la miniserie 'Pam & Tommy' (2022). Nunca es todo lo mordaz que debería, aunque sí le da agilidad visual y narrativa al asunto, con recursos como memes o melodías de hip hop a todo volumen, y con un constante cambio de foco en las reacciones a uno y otro lado de la contienda, colándose en la intimidad de una docena de personajes que tienen algo, casi siempre demasiado, de caricaturesco: un ejemplo evidente es el retrato de Gabe Plotkin, niño prodigio de Wall Street, un empresario multimillonario que, en manos de un muy contenido Seth Rogen se convierte en un memo integral. O el del propio protagonista, Keith Gill, el streamer que con sus mensajes en internet dio un golpe en la mesa, y que Paul Dano, con esa cara de no haber roto jamás un plato, interpreta con una mezcla de inocencia naif y paciencia de santo Job.

De algún modo, 'Golpe a Wall Street' se podría leer como aquellas comedias adolescentes de empollones que se rebelan ante la dictadura de los malotes bulliers. ¿Os acordáis de La revancha de los novatos? Pues eso.

Para no abandonarse a la idea de que David nunca puede con Goliath.