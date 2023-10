Melody Luz reveló que Claudio Paul Caniggia conoció a su nieta: "Fue muy lindo"

La bailarina confesó que su pareja Alex Caniggia, que está participando del Gran Hermano en España, no sabe de la noticia.

Melody Luz estuvo en el programa Estamos Okey donde contó cómo se encuentra ella y su hija Venezia mientras Alex Caniggia se encuentra dentro de la casa de Gran Hermano VIP de España. Aprovechó y contó la novedad de que Claudio Caniggia pudo conocer a su nieta.

Melody detalló el encuentro: “Fue en un barcito, una merienda. Le hizo upa y yo tampoco lo conocía a él, pero noté en su cara una felicidad hermosa”, y confesó que esto posible gracias a que se contacto con Sofía Bonelli, la novia del padre de Alex Caniggia.

"Se dio la oportunidad. Y él es su abuelo y tiene todo el derecho", sostuvo Melody en el ciclo conducido por Pampito Perelló Aciar y Guido Záffora.

La bailarina confesó: "Yo fui con cero expectativa. A mí me importaba que la conozca a ella", reconoció. Y siguió que ella no quiere que la mala relación de Alex con su papá se meta en la relación de Venezia y su abuelo: "Es su nieta, su sangre". "Fui sola, capaz no querían saber nada. Pero no, hablamos de todo. Fue muy lindo. Fue natural, lindo"

También se sinceró y dijo: "Fue muy sanador. Fue muy lindo" y señaló "me dio pena que Alex no esté presente. Pero le pregunté a Charlotte, que me dijo que sí y también a gente cercana a èl. Pero bueno, yo soy la madre y no podía esperar a que venga, porque crece muy rápido".